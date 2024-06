Dziesięć faktów w powyborczy poranek

W niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W głosowaniu w Polsce wybieraliśmy 53 europosłów na kadencję 2024-2029. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji wieczoru wyborczego.

1. Wyniki late poll

Najnowsze wyniki late poll pracowni Ipsos pokazują, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego najwięcej głosów - 37,4 procent - zdobyła Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,9 procent głosów, Konfederacja - 12 procent, Trzecia Droga - 6,9 procent, Lewica - 6,6 procent. Frekwencja wyniosła 40,20 procent. W głosowaniu wybieraliśmy 53 europosłów na kadencję 2024-2029.

2. Kto zostanie europosłem?

Kto zasiądzie w Parlamencie Europejskim? Na podstawie badań late poll, przeprowadzonych przez pracownię Ipsos, przedstawiamy listę 53 osób. Część z nich - według pracowni - może być pewna mandatu, dla innych jest to prawdopodobne, ale jeszcze niepewne.

3. Jaka była frekwencja?

Według sondażowych wyników late poll przeprowadzonych przez Ipsos, frekwencja w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 40,2 proc. Tak słabego wyniku w ogólnopolskich wyborach nie było od 2014 roku, kiedy do urn podczas eurowyborów wybrało się tylko 24,54 proc. uprawnionych.

4. PKW o przebiegu głosowania

Na wieczornej konferencji szef PKW Sylwester Marciniak ocenił, że wybory do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju przebiegły w bardzo spokojnej atmosferze, bez większych incydentów.

5. Co mówili partyjni liderzy?

Po ogłoszeniu wyników exit poll głos zabrał premier i jednocześnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - 10 lat. Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy. Mamy prawo do radości i do wzruszenia. Ja nie będę ukrywał, że jakoś tam w środku przełykam łzy, (...).Jestem bardzo, bardzo wzruszony - powiedział.