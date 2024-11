Kolejne zatrzymanie w sprawie Collegium Humanum

czytaj dalej

Piosenkarka Bovska potrzebowała interwencji pogotowia ratunkowego. Pomogli ratownicy z zespołu numer 4 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Za fachową pomoc artystka podziękowała w mediach społecznościowych. - Czy wy wiecie jaka to jest ciężka robota, w jakich trudnych warunkach i jaka odpowiedzialna? Jeśli nie zdajecie sobie sprawy, to proszę zwróćcie na to uwagę - zaapelowała do swoich fanów.