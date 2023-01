Agata Młynarska i Szymon Majewski wspominają Finały WOŚP. "To serduszko jest symbolem nadziei i walki o życie"

Trwa końcowe odliczanie do rozpoczęcia 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W "Faktach po Faktach" o roli WOŚP rozmawiali Agata Młynarska i Szymon Majewski, dziennikarze od początku wspierający fundację. - Polacy bardzo dobrze czują to, że w sytuacjach, które są graniczne, trzeba pomóc sobie nawzajem - mówiła Młynarska. Majewski podzielił się wrażeniem, że "ta energia jest w nas i potrzeba, żeby to rozświetliło nam ten czas, właśnie ten styczeń szarobury". - To nas określa - dodał.

Tegoroczna zbiórka w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej odbywa się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. Jak podkreśla WOŚP - w tym roku Orkiestra gra dla wszystkich, małych i dużych.

W sobotnim wydaniu "Faktów po Faktach" wspomnieniami związanymi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podzielili się dziennikarze: Agata Młynarska, która z Jurkiem Owsiakiem współtworzyła WOŚP, i Szymon Majewski, który wspierał Orkiestrę najpierw jako wolontariusz, a potem jako znana postać medialna między innymi poprzez aukcje.

Agata Młynarska i Szymon Majewski byli gośćmi sobotniego wydania "Faktów po Faktach" TVN24

Młynarska: wtedy zrozumiałam, że to dzieje się naprawdę

Agata Młynarska wspominała moment, który wydarzył się "dobre 20 lat temu, może więcej". - Znalazłam się w skromnym szpitalu we Włodawie, który był bardzo biedny. Obok w kolejce do USG czekała zrozpaczona młoda mama. Za chwilę wyjechał pan doktor, wioząc inkubator, a w nim dziecko. Na tym inkubatorze było serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - mówiła dziennikarka. - Ja się odezwałam i mówię: "och, jak fajnie", a ta kobieta odwróciła się i powiedziała, że poznaje ten głos. Rzuciła się na mnie, rzucili się wszyscy. Czułam się beneficjentką czegoś, co się zaczęło zupełnie niezależnie ode mnie, bo ja i każdy z nas jesteśmy tylko cząsteczką tego zdarzenia, ale to było coś niezwykłego. Wtedy zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę - opowiadała.

Jak dodała, "w świecie idealnym byłoby cudownie, gdyby nie trzeba było zbierać pieniędzy na szpitale". - Niestety tak nie jest, szpitale walczą z beznadzieją i Polacy bardzo dobrze czują to, że trzeba w sytuacjach, które są graniczne, a taką jest walka o życie, po prostu pomóc sobie nawzajem. Tu się kończy zabawa, a zaczyna wielka prawda, bo to serduszko jest symbolem nadziei i walki o życie - zaznaczyła Młynarska.

Dziennikarka zwracała uwagę, że "w obliczu śmierci czy choroby nie ma kompletnie znaczenia, z jakiej jesteś partii politycznej, jaki masz światopogląd". - Wszyscy jesteśmy tu równi i wszystkim tym, którzy psioczą na WOŚP, chciałabym zadać pytanie: czy odmówicie skorzystania ze sprzętu WOŚP w szpitalu, gdy w grę będzie wchodziła walka o życie waszego dziecka czy waszego bliskiego? Wydaje się, że odpowiedź jest prosta, to zamyka usta wszystkim - podkreśliła.

- Polacy to bardzo dobrze czują i to widać w każdym finale na ulicach. Im więcej psioczą, tym więcej (wpada) do puszek - dodała.

Majewski: W nas jest potrzeba, by to się "zadziało". To nas określa

Szymon Majewski mówił o niesłabnącej sile i entuzjazmie WOŚP. - Wydaje mi się, że ja mam trochę energii, ale jak spotykam Jurka Owsiaka to myślę sobie "o kurczę, to jeszcze ze 40 lat, 50 lat, może więcej".

- Mam wrażenie, że ta energia jest w nas i potrzeba, żeby to się "zadziało" raz do roku, żeby rozświetliło nam ten czas, właśnie ten styczeń, szarobury, bez śniegu. To nas określa - zaznaczył.

Dziennikarz opowiedział, co w tym roku wystawił na aukcję. W poprzednich latach było to między innymi upieczenie sernika czy przygotowanie mowy ślubnej, najpierw solo, potem wraz z artystką kabaretową Joanną Kołaczkowską. - Teraz czas na sztukę, na żART, czyli żart słowny, który jest moim fantem na Orkiestrę. On jest troche abstrakcyjny, ale myślę, że znajdzie się ktoś chętny w Polsce - mówił.

- Osoba, która zlicytuje ten obraz, ma prawo poznać puentę tego bardzo, powiem szczerze, śmiesznego żartu - dodał.

Szymon Majewski o swoich aukcjach w ramach WOŚP TVN24

WOŚP 2023. "Letnia zadyma w środku zimy" w walce z sepsą

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od trzydziestu lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, czyli Finałom, wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

Od 1993 roku WOŚP zebrała ponad 1,75 mld zł i przeznaczyła je na zakup ponad 70 tysięcy sztuk najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko: fundacja wymieniła wszystkie łóżka na oddziałach geriatrycznych w Polsce. W tym roku WOŚP znowu gra dla wszystkich, małych i dużych, a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na walkę z sepsą, która jest niebezpieczna niezależnie od wieku.

Całość Finału będzie transmitowana i relacjonowana na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w portalu tvn24.pl.

W 2022 roku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 224 376 706,35 złotych.

Agata Młynarska, Szymon Majewski, prof. Sławomir Sowiński i prof. Ireneusz Krzemiński w "Faktach po Faktach"

Autor:pp//rzw

Źródło: TVN24