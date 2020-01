Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pisze do premiera. "Pana decyzja zagraża przyszłości Polski"

Prowadzona przez Pana polityka klimatyczna jest zgubna dla naszego kraju - stwierdzili przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Ich zdaniem szef rządu "całkowicie zignorował stanowisko nauki", nie zobowiązując się na unijnym szczycie do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Przywódcy unijni porozumieli się w grudniu zeszłego roku na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedynym krajem, który - jak podkreślono we wnioskach - nie mógł "zobowiązać się do realizacji tego celu", była Polska.

Szefowie państw i rządów mają spotkać się jeszcze w czerwcu przyszłego roku na kolejnym szczycie, by przekonać przedstawicieli polskiego rządu do przyjęcia zobowiązań dla neutralności klimatycznej.

"Podjął Pan decyzję, która zagraża przyszłości Polski"

"Polska nie jest winna temu, że jesteśmy w takim położeniu". 26 państw się porozumiało Państwa Unii... czytaj dalej » Młodzieżowy Strajk Klimatyczny opublikował list skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, który złożyli też w wersji papierowej w KPRM.

"Od Pana jako szefa rządu oczekujemy odpowiedzialnej polityki, która zapewni społeczeństwu stabilne i bezpieczne życie. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej podjął Pan decyzję, która zagraża przyszłości Polski" - napisali w liście działacze MSK.

Ich zdaniem prowadzona przez Morawieckiego "polityka klimatyczna jest zgubna dla naszego kraju".

"Zaledwie trzy miesiące temu partia, do której Pan należy podpisała nasz postulat. Podjęła się tym samym prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - red.). Prawo i Sprawiedliwość miało pełną świadomość, że podpisanie postulatu jest obietnicą jego realizacji" - podkreślili w liście.

Premier "całkowicie zignorował stanowisko nauki"

Neutralność klimatyczna w Unii Europejskiej bez Polski Premier... czytaj dalej » W ocenie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, premier swoim działaniem "całkowicie zignorował stanowisko nauki".

"Przed nami rok 2020, który w raporcie IPCC jest wskazany jako ten, w którym emisje muszą zacząć wyraźnie spadać. Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki niezbędny jest plan. Do opracowania planu potrzebny jest cel, a Polska, przez Pana, wciąż nie ma nawet tego" - zarzucili Morawieckiemu.

"Naukowcy, przywódcy religijni, społeczeństwo - apel o działanie dobiega ze wszystkich stron. Czego jeszcze Pan potrzebuje? W ilu polskich domach musi jeszcze zabraknąć wody? Ile lasów musi jeszcze spłonąć? Co jeszcze musi się stać, żeby odpowiednio zareagował Pan na kryzys, który rozgrywa się przed pańskimi oczami?" - zwrócili się do szefa rządu działacze MSK.

O liście do premiera mówili w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Nawojka Ciborska i Joanna Kołakowska, przedstawicielki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Neutralność klimatyczna

Neutralność klimatyczna to dążenie do równowagi pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem (w procesach naturalnych). To jeden ze środków ograniczenia wzrostu temperatury na świecie, do czego zobowiązali się uczestnicy konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu cztery lata temu.