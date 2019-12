Poczekają na wywóz śmieci i zapłacą więcej. Bo niewłaściwie segregują odpady

Video: tvn24

17.12 | Pięć tysięcy złotych - taką karę wyznaczył sąd dla mieszkańca Leszna za to, że palił w piecu śmieci. Strażnicy miejscy opublikowali wyrok ku przestrodze i sami też kupili piece, by uczyć mieszkańców jak palić, by mniej truć.

