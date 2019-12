Córka znalazła skrępowane kablami ciało matki. Po 23 latach zatrzymano podejrzanego o zbrodnię

Video: policja dolnośląska

10.12| 18-letni Marcel C. z Ząbkowic Śląskich (Dolnośląskie) usłyszał zarzut zabójstwa swoich rodziców i siedmioletniego brata. Zdaniem prokuratorów działał ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do winy. Do sądu trafi wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

