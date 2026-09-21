Wykoleił się tramwaj i uderzył w słupki
- Przy placu Inwalidów wykoleił się tramwaj i uderzył w odgradzające torowisko słupki. Pracownicy tramwajów stawiają maszynę ponownie na szynach. Ruch tramwajów w tym miejscu jest zablokowany w obu kierunkach - przekazał po godzinie 20 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. Jak dodał, uszkodzeniu uległ przód tramwaju, który zahaczył o słupek.
O utrudnieniach informował Zarząd Transportu Miejskiego. Dotyczyły kursowania tramwajów linii numer 6,15 i 18 oraz autobusu 518.
Chwilę później ZTM podał informację o kolejnych utrudnieniach. Zablokowany był przejazd na ulicy Międzyparkowej. Jak dowiedział się nasz reporter, tam samochód wjechał na torowisko.
Utrudnienia na Placu Inwalidów
Źródło: tvnwarszawa.pl