Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle

We wtorek, około godziny 13 strażnicy miejscy zareagowali na zgłoszenie z okolic Wybrzeża Gdyńskiego.. Na miejscu czekała na nich osoba, która zauważyła przymarzniętego do lodu łabędzia i zadzwoniła na numer 986. Sytuacja była poważna. Ptak znajdował się około 15 metrów od brzegu Wisły.

- Był mocno osłabiony, nie reagował na bodźce. Jego skrzydła pokrywała warstwa lodu - przekazała cytowana w komunikacie strażników miejskich Izabela Malarczyk z Ekopatrolu straży miejskiej.

Ze względu na trudne warunki i duży dystans od brzegu, samodzielna pomoc nie była możliwa. Strażnicy poprosili o pomoc strażaków, którzy bezpiecznie sprowadzili łabędzia na ląd. - Łabędź został przez nas zabezpieczony i przetransportowany do Ptasiego Azylu - dodała Malarczyk.

Pracownicy Ptasiego Azylu przy warszawskim zoo udzielili łabędziowi schronienia i pomocy. Ptak został ogrzany i nakarmiony. Z powodu utrudnionego dostępu do pokarmu, był wyraźnie niedożywiony. Weterynarze ocenili, że w ciągu najbliższych dni powinien wrócić do pełni sił.

"Przypominamy, że w warszawskiej straży miejskiej działa Ekopatrol, przeznaczony do pomocy ptakom i małym ssakom przebywającym na terenie Warszawy. Dlatego widząc takie zwierzę, wymagające pomocy prosimy o zgłoszenie na numer 986" - apelują strażnicy.

