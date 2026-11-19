Żoliborz Wielka aktorka w małym kinie. Tilda Swinton na otwarcie Tęczy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Niezwykłe znalezisko w Kinie Tęcza Źródło wideo: Paweł Arczewski, Kino Tęcza Źródło zdj. gł.: Javier Zorrilla/EPA/PAP

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Warszawskie kino Tęcza zawsze wyrastało ponad prosty schemat działania kina. Było to miejsce, które integrowało ludzi wokół różnych działań kulturalnych i społecznych. Tak było do lat 90. Później Tęcza została zamknięta z powodu stanu technicznego budynku. Teraz kino na Żoliborzu powraca i rodzi się pytanie – jaka będzie ta placówka?

Kino Tęcza po remoncie Kino Tęcza po remoncie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Kino Tęcza po remoncie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Kino Tęcza po remoncie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Kino Tęcza po remoncie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Kino Tęcza po remoncie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Miejsce z misją

- Chcemy innego, lepszego świata, będziemy go budować, będziemy podważać zastany porządek za pomocą uprawiania kultury, myślenia, analizowania i rozmawiania. To, co chcemy robić, jest wspólne przez wszystkie dekady kina Tęcza. Film łączy w sobie wszystkie sztuki - muzykę, koncerty, trochę teatru i sztuki wizualne, ta synestezja pozwala nam bardzo szeroko zainteresować też młodych ludzi - tłumaczyła Joanna Rożen-Wojciechowska, szefowa Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, które będzie gospodarzem nowego-starego kina.

I przypomniała, że Tęcza powstała w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego społeczny aspekt jej działalności oparty na spotkaniu i rozmowie będzie bardzo ważny.

- W kinie Tęcza zaprezentujemy film z taśmy światłoczułej 35 milimetrów z naszego projektora, opowiemy o historii, pokażemy jak buntownicy z poprzednich epok, podobnie jak dzisiejsi młodzi ludzie, nie zgadzali się na wszelakie krzywdy i niesprawiedliwości społeczne. To jest misja, którą chcemy uprawiać - powiedziała szefowa Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

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Kino studyjne dla 145 widzów

Ratusz podjął decyzję, że kino Tęcza stanie się siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Władze miasta przeznaczyły na remont i modernizacje kina prawie 33 miliony złotych. W inwestycję zaangażowało się również województwo mazowieckie.

- To wspaniały rok dla warszawskiej kultury. Niedawno otworzyliśmy wyremontowane budynki Sinfonii Varsovii, a teraz, kilka miesięcy później, mamy wyjątkową przyjemność otwierać i oddawać dla mieszkańców Warszawy kino Tęcza, legendarne miejsce na Żoliborzu – powiedział Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w ratuszu. - Przygotowaliśmy dla państwa obiekt, który ma 145 miejsc, ze wspaniałym dźwiękiem i obrazem. Kino studyjne, które będzie dbać o dobry program merytoryczny, filmowy, edukacyjny i warsztatowy – dodał.

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Tilda Swinton na otwarciu

Uroczyste otwarcie potrwa trzy dni. Program otwarcia rozpoczyna się w sobotę (28 listopada) o godz. 10.30 od poranku dla dzieci, podczas którego pokazany będzie film "Chłopiec na końcu świata" reż. Grzegorz Wacławek, Marta Szymańska. O godz. 12.30 wyświetlony zostanie film "Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa. Od godz. 15 będzie można oglądać wystawę "Wajda Generation", a o godz. 16.15 wyświetlony zostanie film dokumentalny o Andrzeju Wajdzie "Śniłem tylko przyszłość" reż. Joanna Rożen-Wojciechowska. Po filmie odbędzie się spotkanie z twórcami tego obrazu. O godz. 19 pokazany zostanie film "Orlando" reż. Sally Potter. Gościem tego pokazu będzie Tilda Swinton.

Tilda Swinton to znakomita brytyjska aktorka, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowym kinie. Grała u Dereka Jarmana, Jima Jarmuscha, Wesa Andersona, Davida Finchera, Joanny Fogg, Lynne Ramsay, Tony'ego Gilroya, Bonga Joon Ho, Sally Potter, Pedra Almodovara, Luki Guadagnino, Danny'ego Boyle'a czy braci Coen. Jest laureatką Oscara (za drugoplanową rolę kobiecą w "Michael Clayton" - 2008), Pucharu Volpiego 48. MFF w Wenecji za rolę w "Edward II" (1991), Europejskiej Nagrody Filmowej - Europejska Aktorka 2011 ("Musimy porozmawiać o Kevinie") czy honorowego Złotego Niedźwiedzia Berlinale 2025 za całokształt twórczości.

Drugi dzień otwarcia, niedziela (29 listopada) rozpocznie się porankiem o godz. 10.30. Później pokazane zostaną: film "Drama" reż. Kristoffer Borgli (g. 12.45); wystawa "Tęcza Love Story", która będzie opowiadała o tym, czym dla mieszkańców Żoliborza było kiedyś kino Tęcza; film "Wakacje pana Hulot" reż. Jacques Tati, po pokazie odbędzie się spotkanie z prof. Marią Poprzęcką.

W poniedziałek, w Andrzejki w Tęczy pokazane zostaną filmy Andrzeja Wajdy: "Człowiek z marmuru" (g. 14), "Człowiek z żelaza" (g. 17), "Wałęsa. Człowiek z nadziei" (g.20).

Wszystkie wydarzenie odbywające się w ramach otwarcia kina są bezpłatne.

Prawie sto lat historii

Kino Tęcza powstało w latach 30. w budynku po dawnej osiedlowej kotłowni. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęło działalność już 25 lipca 1945 roku. W latach 1968–1975 budynek kina przeszedł remont i modernizacje. W kolejnych latach Tęcza znowu funkcjonowała jako kino.

Po 1989 roku miejsce zyskało drugie życie, do Tęczy wprowadziła się grupa teatralna Akademia Ruchu. Od tego czasu organizowano tam spektakle, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Działo się tak do 1997 roku.

W kolejnych latach w miejscu dawnego kina działały m.in. restauracja, winiarnia, studio fotograficzne i antykwariat, aż do momentu, gdy budynek został zamknięty i zaczął popadać w ruinę. Władze Warszawy zdecydowały o przywróceniu pierwotnej funkcji temu budynkowi. Remont i modernizacja placówki trwała od września 2024 do lipca 2026 roku.

Tilda Swinton Źródło zdjęcia: Javier Zorrilla/EPA/PAP