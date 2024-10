Twórca Red is Bad ufundował naszywki na mundury policjantom stołecznej drogówki

Dwa lata temu Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad przekazał policjantom warszawskiej drogówki naszywki na mundury o wartości prawie 30 tysięcy złotych. Dokonał darowizny przez fundację wspierającą policjantów.

Funkcjonariusze emblematy z herbem wydziału lub jednostki, w której pełnią służbę noszą na lewym ramieniu służbowych kurtek i mundurów ćwiczebnych. Haftowane maszynowo naszywki mocowane są przy pomocy rzepu. Dla policjantów często są czymś więcej niż tylko elementem munduru. Pełnią rolę symbolu podkreślającego elitarność czy przynależność do konkretnej formacji.

Przedsiębiorca dyktuje warunki policjantom

W 2022 roku twórca odzieżowej marki Red is Bad zgłosił się do działającej przy Komendzie Stołecznej Policji Fundacji Wsparcia Policjantów z chęcią przekazania elementów umundurowania funkcjonariuszom. Według naszych ustaleń, od początku narzucał warunki transakcji, wskazując, że zamierza przekazać 600 sztuk naszywek, które mają trafić do policjantów drogówki.