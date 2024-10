Izba wytrzeźwień jak hotel, wzrośnie stawka za noc

"Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (...), opłata ta wynosi 437,81 zł. Przeciętne koszty pobytu osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia i przyjętej do Działu Izba Wytrzeźwień w roku 2022 ukształtowały się na poziomie kwoty 626,71 zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Drożej w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych

Ponadto, autorzy projektu uchwały postulują podniesienie o 20 zł kwoty za pobyt w Dziale Przerywania Ciągów Alkoholowych. "Dalsze otrzymywanie stawki na poziomie kwoty 420 zł będącej stawką niższą od stawki maksymalnej opłaty za pobyt osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia jest nie racjonalne, gdyż pacjent przyjęty do Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych korzysta z hotelowych warunków zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, czego nie doświadcza osoba doprowadzona do wytrzeźwienia do Działu Izba Wytrzeźwień. Z tych względów proponuje się aktualne stawki podnieść o 20 zł" - napisano w uzasadnieniu. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, pobyt w pokoju dwuosobowym wzrośnie do 440 zł, a jednoosobowym do 490 zł.