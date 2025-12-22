Logo TVN Warszawa
Wola

Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków

Decyzją Marcina Dawidowicza, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, mozaika z holu wejściowego dawnego biurowca Zakładów Mechanicznych "PZL-WOLA" została wpisana do rejestru zabytków. To dzieło Zbigniewa Brodowskiego i Krystyny Pniakowskiej z 1976 roku.

Brodowski jest m.in. autorem monumentalnej szklanej mozaiki na fasadach Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

W uzasadnieniu decyzji konserwator Marcin Dawidowicz wskazał, że biurowiec PZL-WOLA "wpisywał się w popularny w latach 60. i 70. XX wieku nurt estetyzacji przestrzeni publicznej, polegający na wprowadzaniu elementów unikalnej i zaprojektowanej dla konkretnego obiektu dekoracji plastycznej o wysokich walorach artystycznych".

Zaznaczył, że znajdująca się w holu wejściowym mozaika stanowi przykład świadomego kształtowania przestrzeni przez działające na terenie Warszawy zakłady przemysłowe, nie tylko w zakresie urbanistyki, ale również w kontekście łączenia sztuk plastycznych z architekturą.

Ostatnia praca w twórczości uznanego artysty

"Przedmiotowa kompozycja plastyczna wyróżnia się wybitnymi walorami artystycznymi, przez znawców uznawana jest za jedną z najdojrzalszych realizacji projektu Brodowskiego" - przekazał dodając, że forma, kolorystyka oraz materiał warszawskiej mozaiki są wynikiem doświadczeń artysty przy pracy w Rzeszowie. Wyjaśnił, że jednocześnie artysta nadał kompozycji indywidualny charakter: wykonane na zielono-niebieskim tle beżowe pola zostały uzupełnione płytkami o intensywnej kolorystyce. stanowiąc dominantę kompozycji o wyraźnym podziale na dwie strefy.

"Wyjątkowy walor artystyczny kompozycji uzyskano dzięki użyciu szklanych płytek, które wykonane zostały ręcznie według rysunków Brodowskiego przez specjalizującą się w ceramice i szkle artystycznym Krystynę Pniakowską" - dodał.

Podkreślił, że mozaika jest ostatnią pracą zrealizowaną przez Zbigniewa Brodowskiego w jego twórczości.

To kolejna mozaika wpisana do rejestru zabytków. Konserwator wpisał już m.in. mozaiki autorstwa Wojciecha Fangora, znajdujące się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście, mozaiki na stacjach Ursynów i Służew I linii metra, mozaikę znajdującą się we wnętrzu dawnej pijalni wód mineralnych przy ulicy Puławskiej 51 czy mozaiki w słynnym barze Złota Kurka na MDM-ie.

