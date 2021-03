Miasto przejmie działkę po Czarnym Kocie. Jest prawomocny wyrok

Zgodnie z prawomocną decyzją warszawskiego sądu działka przy Okopowej wraz z tym, co zostało po hotelu Czarny Kot, ma zostać wydana miastu - informuje "Gazeta Stołeczna". Dzielnica spodziewa się jednak, że właścicielki hotelu wniosą kasację do Sądu Najwyższego.

Dotychczas hotelarze odwoływali się od nałożonych na nich decyzji administracyjnych nakazujących rozbiórkę i wydanie gruntu. Nie dziwi zatem, że na razie wolscy urzędnicy tonują entuzjazm. Spodziewają się, że właścicielki mogą złożyć kasację do Sądu Najwyższego, tak jak robiły to wcześniej. Ale - jak przewiduje "Stołeczna" - nawet wyrok nie musi skłonić hotelarzy do wydania działki, co spowodowałoby konieczność postępowania egzekucyjnego. Dopiero wtedy działka mogłaby zostać przejęta i - prawdopodobnie - wystawiona na sprzedaż.