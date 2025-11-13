Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu w rejonie skrzyżowania Okopowej z ulicą Stawki. - Tramwaj potrącił 13-latkę - poinformował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Z ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło, gdy dziewczynka przejeżdżała na rowerze przez przejazd rowerowy. Prawdopodobnie nie działała wówczas sygnalizacja świetlna. - 13-latce nic się nie stało. Nie została zabrana do szpitala - podkreślił mł. asp. Gontarek.

Na miejscu pracowali policjanci, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.

Tramwaje na objazdach

Były utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 1, 22 i 27. Jak ostrzegał Zarząd Transportu Miejskiego, składy wożące pasażerów w kierunku ronda Kercelak zostały skierowane na trasy objazdowe.

Dodatkowo uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Linia "Za Tramwaj" kursowała na odcinku: Rondo Radosława - Okopowa - Rondo Kercelak.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że po około 40 minutach wznowiono ruch. Przed godziną 9 składy powróciły na podstawowe trasy.

