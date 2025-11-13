Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wola

Tramwaj potrącił 13-latkę

Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na ulicy Okopowej doszło do potrącenia 13-latki przez tramwaj. Policja podaje, że dziewczynka wjechała rowerem na przejazd, gdy nie działała sygnalizacja świetlna. Były utrudnienia w kursowaniu składów.

Po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu w rejonie skrzyżowania Okopowej z ulicą Stawki. - Tramwaj potrącił 13-latkę - poinformował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 

Z ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło, gdy dziewczynka przejeżdżała na rowerze przez przejazd rowerowy. Prawdopodobnie nie działała wówczas sygnalizacja świetlna. - 13-latce nic się nie stało. Nie została zabrana do szpitala - podkreślił mł. asp. Gontarek.

Na miejscu pracowali policjanci, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.

Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Tramwaje na objazdach

Były utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 1, 22 i 27. Jak ostrzegał Zarząd Transportu Miejskiego, składy wożące pasażerów w kierunku ronda Kercelak zostały skierowane na trasy objazdowe.

Dodatkowo uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Linia "Za Tramwaj" kursowała na odcinku: Rondo Radosława - Okopowa - Rondo Kercelak.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że po około 40 minutach wznowiono ruch. Przed godziną 9 składy powróciły na podstawowe trasy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w Warszawie
