Po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu w rejonie skrzyżowania Okopowej z ulicą Stawki. - Tramwaj potrącił 13-latkę - poinformował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Z ustaleń policjantów wynika, że do potrącenia doszło, gdy dziewczynka przejeżdżała na rowerze przez przejazd rowerowy. Prawdopodobnie nie działała wówczas sygnalizacja świetlna. - 13-latce nic się nie stało. Nie została zabrana do szpitala - podkreślił mł. asp. Gontarek.
Na miejscu pracowali policjanci, pogotowie ratunkowe oraz służby Tramwajów Warszawskich.
Tramwaje na objazdach
Były utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 1, 22 i 27. Jak ostrzegał Zarząd Transportu Miejskiego, składy wożące pasażerów w kierunku ronda Kercelak zostały skierowane na trasy objazdowe.
Dodatkowo uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Linia "Za Tramwaj" kursowała na odcinku: Rondo Radosława - Okopowa - Rondo Kercelak.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że po około 40 minutach wznowiono ruch. Przed godziną 9 składy powróciły na podstawowe trasy.
