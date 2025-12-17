Logo TVN Warszawa
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Włochy

Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany

Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
W bagażu podróżnego z Bangkoku były ponad 24 kilogramy marihuany. Przemyt został udaremniony na Lotnisku Chopina przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Czarnorynkowa wartość narkotyków szacowana jest na 1,2 miliona złotych.

Podczas wyrywkowej kontroli podróżnych na Lotnisku Chopina funkcjonariusze KAS sprawdzili bagaż obywatela Portugalii, który przyleciał do Warszawy ze stolicy Tajlandii. W walizce mężczyzna miał 42 foliowe torebki. Okazało się, że znajdowała się w nich marihuana.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 24 kilogramy narkotyków o szacunkowej czarnorynkowej wartości prawie 1,2 miliona złotych" - przekazała rzeczniczka szefa KAS starszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Zarzut przemytu

Zatrzymany 22-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara grzywny i kara więzienia od trzech do 20 lat.

To drugi przypadek próby przemytu znacznej ilości marihuany w ostatnich tygodniach. Na początku listopada również na Lotnisku Chopina zatrzymana została 26-letnia obywatelka Szwecji. Kobieta także przyleciała do Polski z Bangkoku. W jej bagażu funkcjonariusze wykryli prawie 40 kilogramów tego narkotyku. Podróżna usłyszała zarzuty i również trafiła na trzy miesiące do aresztu. 

Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
Bemowo
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
Wola
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krajowa Administracja Skarbowa

KASNarkotykiPrzestępczość w WarszawieLotnisko Chopina
Włochy

