Trudne warunki na Lotnisku Chopina. Piloci muszą powtarzać podejścia do lądowania

Andrzej Klewiado, rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina opowiedział na antenie TVN24 o trudnych warunkach, z jakimi muszą mierzyć się piloci. - Rzeczywiście sytuacja na lotnisku dzisiaj nie należy może do najłatwiejszych - przyznał rzecznik. Dodał, że w ciągu ostatniej godziny wiatr bardzo się nasilił, nawet do 90 kilometrów na godzinę. - Z pewnością dla pilotów nie jest to sytuacja idealna. W szczególności silny boczny wiatr. Załogi są tak szkolone, żeby taką sytuację opanować - zapewnił Klewiado.