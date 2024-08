Wskazali go cudzoziemcy zatrzymani na lotnisku, to nazwisko pojawiało się też w innych sprawach

Zarzuty pomocnictwa w nielegalnym przekraczaniu granicy usłyszał obywatel Indii. Mężczyzna pomagać nieustalonym osobom przedostać się do Hiszpanii. Sprawa wyszła na jaw podczas zatrzymania cudzoziemców na Lotnisku Chopina w czerwcu tego roku.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że w trakcie postępowania ustalono iż podejrzany dostarczał nieustalonym osobom fałszywe paszporty, dokonywał rezerwacji biletów lotniczych na trasie z Warszawy do Barcelony, Walencji i Madrytu, zapewniał hotel na terytorium Polski, organizował przejazd z hotelu na lotnisko i instruował co do zachowania w trakcie kontroli bezpieczeństwa dokonywanej przez Straż Graniczną na lotnisku.