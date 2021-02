Miał pozytywny wynik testu na COVID-19, ale i tak chciał wsiąść do samolotu. Areszt dla 41-latka

Chciał lecieć do Azerbejdżanu, ale już na lotnisku okazało się, że ma pozytywny wynik testu na COVID-19. Mężczyzna jednak, jakby nigdy nic, skierował się do hali odlotów - informuje policja.

W poniedziałek późnym wieczorem do punktu pobrań wymazów na badanie w kierunku COVID-19 na Lotnisku Chopina zgłosił się mężczyzna po wynik testu, który był u niego przeprowadzony dzień wcześniej. Jak podaje policja, wynik był pozytywny. Pracownicy punktu pobrań, jak podkreślają funkcjonariusze, poinformowali go o konieczności wskazania miejsca odbycia izolacji i natychmiastowego zastosowania się do obowiązujących obostrzeń.

Apel policji

"Policjanci apelują o odpowiedzialne zachowanie osób objętych izolacją. Łamanie obowiązujących przepisów w tym zakresie powoduje bardzo poważne zagrożenie epidemiologiczne. Osoba, która uzyska pozytywny wynik na obecność COVID-19 automatycznie zostaje objęta izolacją co oznacza konieczność natychmiastowego udania się do miejsca odbywania izolacji i absolutny zakaz jego opuszczania. Ponadto za przestępstwo sprowadzenie niebezpieczeństwa poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie choroby zakaźnej kodeks karny przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy również do świadków o zdecydowaną reakcję w sytuacji gdy widzimy osobę łamiącą nałożoną na nią izolację" – piszą w komunikacie policjanci.