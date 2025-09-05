Logo TVN Warszawa
Warszawa
Włochy

Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina

Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Awaryjne lądowanie samolotu na Lotnisku Chopina. Jak informuje rzeczniczka portu, załoga maszyny, która leciała z Sycylii, zgłosiła problem techniczny.

O awaryjnym lądowaniu, do którego doszło w piątkowy wieczór, dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

O szczegóły zapytaliśmy Lotnisko Chopina. "Załoga samolotu Wizz Air lecącego z Katanii do Warszawy zgłosiła problem techniczny. Maszyna wylądowała bezpiecznie w Warszawie około godziny 19.14, w asyście służb lotniskowych" - przekazała Anna Dermont, rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina.

Nie wiadomo na razie, czego dokładnie dotyczył problem techniczny.

pc

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu

