Awaryjne lądowanie na Lotnisku Chopina

O awaryjnym lądowaniu, do którego doszło w piątkowy wieczór, dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.
O szczegóły zapytaliśmy Lotnisko Chopina. "Załoga samolotu Wizz Air lecącego z Katanii do Warszawy zgłosiła problem techniczny. Maszyna wylądowała bezpiecznie w Warszawie około godziny 19.14, w asyście służb lotniskowych" - przekazała Anna Dermont, rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina.
Nie wiadomo na razie, czego dokładnie dotyczył problem techniczny.
Autorka/Autor: mg/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock