Włochy Przebudowa przystanku WKD Warszawa Raków mocno opóźniona Alicja Glinianowicz |

Opóźnienia przy przebudowie przystanku WKD Warszawa Raków. Nowy harmonogram prac Źródło wideo: ZDM Źródło zdj. gł.: ZDM

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Chodzi o przystanek Warszawa Raków, zlokalizowany przy ulicy Łopuszańskiej. Miejsce to od dawna przysparza wielu niedogodności okolicznym mieszkańcom, wołając o remont. Perony są tam wąskie, krótkie i stare. Na drugą stronę torów nie prowadzi też żadne bezpośrednie przejście - podróżni są zmuszeni korzystać z wiaduktu ze schodami w ciągu Łopuszańskiej. Stąd też wiele osób, by skrócić sobie trasę, przechodzi dołem - bezpośrednio przez tory. Miejsce to jest też szczególnym wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby poprawić sytuację, Warszawska Kolej Dojazdowa zaplanowała inwestycję o nazwie "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności przystanku kolejowego Warszawa Raków". Jednak wciąż nie rozstrzygnięto przetargu.

Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM

"Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na realne działania"

Na aktualną sytuację zwrócił uwagę w ostatnim czasie ponownie dzielnicowy radny Michał Hausman, do którego zaczęły trafiać zapytania i prośby od mieszkańców w sprawie potrzeby przebudowy przystanku. "Mieszkańcy Włoch z coraz większą niecierpliwością czekają na realne działania związane z zadaniem 'Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności przystanku kolejowego Warszawa Raków'" - napisał w mediach społecznościowych.

I dodał: bezpieczeństwo i wygodne dojście do peronów WKD Warszawa Raków to sprawa priorytetowa dla tysięcy mieszkańców i pasażerów.

Jak wynika z odpowiedzi WKD na złożoną przez radnego interpelację, drugie postępowanie przetargowe dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej również nie zakończyło się wyborem wykonawcy. Chociaż wpłynęły trzy oferty - wszystkie zostały odrzucone. "WKD nie wyłoniła wykonawcy, musi na nowo oszacować wartość zamówienia według aktualnych stawek rynkowych i ogłosić kolejny przetarg" - opisał Hausman.

Trzecie podejście, jedna oferta na stole

W trzecim przetargu termin składania zgłoszeń minął w ubiegłym tygodniu - 12 listopada. Jak ustaliła nasza redakcja, jedyną ofertę w tym postępowaniu złożyła krakowska spółka Infra-Projekt, wyceniając swoje prace na 918 810 zł brutto. Co dalej z inwestycją?

- Bardzo chcemy, aby przetarg został rozstrzygnięty, bo to już jest trzecie podejście. Aktualnie trwa badanie tej złożonej oferty, prace prowadzi komisja przetargowa - przekazał nam Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. - Jednak, jeśli chodzi o terminy, to faktycznie czas realizacji inwestycji na pewno przesunie się o kolejne kilka miesięcy. Chcielibyśmy, aby umowa została podpisana w najbliższym czasie, najdalej przed upływem bieżącego roku - dodał.

Przystanek WKD Warszawa Raków Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM Przystanek WKD Warszawa Raków Źródło zdjęcia: ZDM

Nowe terminy prac

Pierwotnie złożenie wniosków o pozwolenie na budowę, na co wykonawca ma 9 miesięcy od podpisania umowy, planowano na maj 2027 r. Dziś już wiadomo, że nie będzie to możliwe. Jak zostaliśmy poinformowani, w związku z trwającym nowym przetargiem WKD zakłada, że w 2027 roku wykonawca opracuje dokumentację kosztorysowo-projektową oraz złoży wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Jak zaznaczył rzecznik, wnioski będą dwa, ponieważ część zakresu inwestycji będzie realizowana na terenie kolejowym, natomiast część - na terenie częściowo zarządzanym przez miasto.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót tym samym przesunie się na przełom 2027 i 2028 roku. Start prac planowany jest natomiast na początek 2028 roku, a ich zakończenie - na jego koniec.

Zapytaliśmy WKD co było głównym powodem odrzucenia wszystkich trzech ofert w poprzednim postępowaniu.

- Żadna z ofert nie spełniała kryteriów udziału w postępowaniu. To były kwestie dotyczące doświadczenia. W postępowaniu wymagane było doświadczenie w zakresie projektowania w branży kolejowej oraz na styku z branży infrastruktury drogowej, wymagana była także konieczność legitymowania się doświadczeniem w określonej liczbie lat - tłumaczył Krzysztof Kulesza.

Jeśli chętna firma spełniała jedno z określonych wymagań - brakowało jej doświadczenia w drugiej dziedzinie.

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Powstaną nowe perony, ludzie przestaną przebiegać przez tory

Inwestycja zakłada, że stare perony znikną, a w ich miejsce wybudowane zostaną nowoczesne odpowiedniki - dłuższe, szersze i wyższe. Z myślą o wygodzie podróżnych przewidziano też budowę wind, które połączą poziom torów z przystankami autobusowymi na wiadukcie. Zyskają także miłośnicy dwóch kółek. W sąsiedztwie stacji pojawi się przejazd przez tory łączący okoliczne drogi rowerowe.

Najistotniejszą kwestią z perspektywy mieszańców będzie jednak budowa wyczekiwanego, naziemnego przejścia przez tory.