Nowy asfalt w Wilanowie, zmiany na Stegnach i Ochocie

Próbny przejazd tramwaju do pętli Stegny (wideo bez dźwięku) Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook

Prace w alei Rzeczypospolitej rozpoczną się w piątek, 13 czerwca około godziny 11 i będą trwały do godzin porannych w poniedziałek. Podczas asfaltowania kierowcy nie będą mogli korzystać z jezdni w kierunku centrum, na odcinku od Klimczaka do alei Wilanowskiej.

Objazdy w Wilanowie

"Objazdy będą prowadziły ulicami Klimczaka i Sarmacką lub Branickiego i Przyczółkową do alei Wilanowskiej. Jadący od Branickiego będą musieli skręcić w Klimczaka lub Hlonda. Z kolei z tych ulic nie skręcą w aleję Rzeczypospolitej do centrum. Zakazy nie będą jednak dotyczyły dojeżdżających do posesji pod adresem aleja Rzeczypospolitej 14" - opisuje ratusz w komunikacie.

W weekend połączenie z aleją Rzeczypospolitej straci Oś Królewska od strony Sarmackiej. Natomiast jadący od skarpy będą mogli skręcić wyłącznie w prawo, w stronę Branickiego.

Dodatkowo wykonawca zamknie fragment alei Wilanowskiej w kierunku Przyczółkowej. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu dla jadących od Doliny Służewieckiej.

"Kierowcy z jednego pasa skręcą w aleję Rzeczypospolitej, a sąsiednim przejadą na drugą nitkę alei Wilanowskiej, żeby wrócić na właściwą jezdnią za skrzyżowaniem. Nie będzie skrętu w lewo, w ulicę Jana III Sobieskiego do centrum. Z kolei jadący aleją Wilanowską w kierunku Doliny Służewieckiej na skrzyżowaniu z Jana III Sobieskiego, będą mieli jeden pas" - wyjaśniają urzędnicy.

Aleja Rzeczypospolitej - objazd zamkniętego odcinka Źródło: infoulice.um.warszawa.pl

Podczas prac autobusy linii 217 pojadą inną trasą w kierunku pętli przy stacji metra Wilanowska. Najpierw ulicą Branickiego dojadą do Przyczółkowej, a następnie będą kontynuowały jazdę aleją Wilanowską. Podobnie pojadą nocne autobusy linii N81 - w kierunku Dworca Centralnego.

Ratusz przypomina, że układanie nowej nawierzchni jest podzielone na etapy, żeby ograniczyć utrudnienia w ruchu. Wykonawcy pozostanie jeszcze przygotowanie warstwy asfaltu na jezdni alei Rzeczypospolitej w stronę Branickiego. Te prace planowane są dopiero na sierpień. W pierwszej kolejności konieczne jest zabezpieczenie sieci ciepłowniczej i wybudowanie dodatkowej, nieplanowanej wcześniej, zawrotki na wysokości Sejmu Czteroletniego.

Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej Źródło: infoulice.um.warszawa.pl

Nowa jezdnia na św. Bonifacego

Wykonawca nowej trasy tramwajowej na Stegny otworzy w czwartek, 12 czerwca, nową, południową jezdnię ulicy św. Bonifacego. Chodzi o odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Jana III Sobieskiego a ulicą Batumi. W tym miejscu ruch będzie odbywał się częściowo po docelowej nawierzchni.

"Tak jak teraz, kierowcy pojadą tędy wyłącznie w kierunku Doliny Służewieckiej. Objazd w drugim kierunku będzie prowadził Czarnomorską. Do ulic Jałtańskiej, Soczi, Batumi, Kaukaskiej i Kaspijskiej nadal będzie można dojechać północną jezdnią św. Bonifacego" - wskazuje ratusz.

Ulica św. Bonifacego - objazd zamkniętego odcinka Źródło: infoulice.um.warszawa.pl

Zmiana organizacji ruchu pozwoli wykonawcy wyregulować krawężniki i studnie, a także dokończyć przygotowania do układania ostatniej warstwy asfaltu.

Otwarcie obu jezdni św. Bonifacego planowane jest na połowę wakacji. To wtedy uruchomiona zostanie nowa trasa tramwajowa. Obecnie trwają przejazdy testowe.

Testy tramwajów na Stegnach Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zmiany na Szczęśliwickiej

W sobotę wykonawca trasy do Dworca Zachodniego zamierza zamknąć połączenie ulicy Szczęśliwickiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r., od strony Rokosowskiej. Ma to związek z przebudową instalacji podziemnych pod skrzyżowaniem.

Aby ominąć zamknięty fragment ulicy, należy jechać Białobrzeską i Sokołowskiego "Grzymały". Z tej trasy będą korzystały autobusy linii 154 i 172. Natomiast linia 184 między rondem Zesłańców Syberyjskich a pętlą Szczęśliwice będzie kursowała ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Szczęśliwicką.

Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. - objazdy Źródło: infoulice.um.warszawa.pl