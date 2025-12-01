Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście

Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2 Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do zderzenia doszło przed godziną 8 na moście Południowym, czyli odcinku trasy S2 między węzłami Wilanów i Wał Miedzeszyński. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uczestniczyły w nim samochód dostawczy i auto ciężarowe.

W wyniku zderzenia zablokowany został prawy pas ruchu. Kierowcy mieli do dyspozycji pozostałe pasy jezdni, ale utworzył się ogromny korek, sięgający niemal do węzła Lubelska, gdzie trasa S2 krzyżuje się z S17.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz opisywał, że około 8.20 rozbite auta nie blokowały już przejazdu. Mimo to kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim zator został rozładowany.

Jak przekazał nam młodszy aspirant Paweł Siwek z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego nie otrzymali zgłoszenia w sprawie tej kolizji.

