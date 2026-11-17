Groził imamowi. W mieszkaniu miał kolekcję noży i sprzęt taktyczny
Do zarzucanych mężczyźnie czynów doszło 11 listopada 2026 roku. Jednym z pokrzywdzonych jest imam Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie, obejmującego meczet i dom modlitwy. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna otrzymał wiadomość tekstową od Krzysztofa P., zawierającą groźbę podpalenia meczetu. "To wywołało u pokrzywdzonego obawę o własne życie i zdrowie, a także bezpieczeństwo osób odwiedzających świątynię" - podała prokuratura.
Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.
Groźby wobec kobiet
Według prokuratury, Krzysztof P. nie tylko groził imamowi i go znieważał, ale również kierował podobne wiadomości do użytkowniczek Facebooka.
"Podejrzanemu zarzucono cztery czyny polegające na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec użytkowniczek Facebooka i ich znieważanie z powodu ich przynależności wyznaniowej, poprzez kierowanie do nich w komunikatorze Messenger wiadomości" - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Polki miały być wyszukiwane przez P. ze względu na swoje związki z islamem.
W mieszkaniu noże i sprzęt taktyczny
Nadawca niepokojących wiadomości został zatrzymany przez funkcjonariuszy już następnego dnia - 12 listopada. Podczas przeszukania miejsca, w którym mężczyzna przebywał, policjanci znaleźli urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy, z którego przesłana została do imama wiadomość, a także: kolekcję siedmiu różnych noży, w tym noży bojowych, sześciu sztuk noży treningowych, granat treningowy - rozpryskowy, dwie kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, zestaw - maska przeciwgazowa z wyposażeniem oraz kubotan (walec wykonany z twardego plastiku, używany m.in. do samoobrony - red.).
Wstępna analiza zawartości telefonu potwierdziła, że mężczyzna miał wyszukiwać kobiety polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami bądź mieszkają w krajach arabskich i przesyłał do nich wiadomości znieważające i groźby.
Tłumaczył, że "poniosły go emocje i złość"
Przesłuchany Krzysztof P. przyznał się do winy. "Wyjaśnił, że wiadomości zawierające opisane treści przesłał po wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Dodał, że w tamtym momencie poniosły go emocje i złość i zaczął wypisywać do nieznanych mu osób te wiadomości, podkreślając, że ich wysłania żałuje" - opisał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Jak dodał, podejrzany miał wskazać, że zdarzenia z Krakowa powiązał z muzułmanami z powodu obserwacji, jakie ma w związku ze zdarzeniami z zachodniej Europy. "Przyznał on przy tym, że osobiście nie zna żadnej osoby wyznającej islam, a w Warszawie uprzednio był tylko jeden raz - dwa lata temu na marszu niepodległości. Nigdy natomiast nie był w okolicach meczetu przy Wiertniczej" - podał prokurator Piotr Antoni Skiba.
Zatrzymany mężczyzna powiedział też, że żadnej osoby, do której przesłał wiadomości opisane w przedstawionych mu zarzutach, nigdy na żywo nie poznał ani nawet nie widział. "Zaznaczył, że nie zamierzał nigdy nawiązywać z tymi osobami kontaktu na żywo, jak i spełniać swoich gróźb, które przedstawiał jako wynik nerwów i danie upustu emocjom" - doprecyzował rzecznik.
Odnosząc się do przedmiotów znalezionych podczas przeszukania, podejrzany tłumaczył, że noże jedynie kolekcjonował, a te treningowe wykorzystywał do ćwiczeń związanych z samoobroną. Sprzęt taktyczny miał natomiast służyć do gry ASG (gra terenowa polegająca na symulacji działań militarnych - red.) przy czym przyznał, że sam broni ASG nie posiada, a pożyczać miał mu ją znajomy, którego danych nie chciał podać.
Prokuratura chciała aresztu
Ze względu na okoliczności sprawy oraz wątpliwości dotyczące wiarygodności części wyjaśnień podejrzanego, prokuratura 13 listopada skierowała do sądu wniosek o areszt dla Krzysztofa P.
Prokurator powołał się na "szczególne przesłanki" określone w art. 258 paragraf 1 pkt 1 k.p.k. oraz z art. 258 paragraf 3 k.p.k.
Posiedzenie sądu odbyło się 14 listopada. Krzysztof P. podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny, P. dostał policyjny dozór.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.