Wilanów Groził imamowi. W mieszkaniu miał kolekcję noży i sprzęt taktyczny Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dr Chojniak: Kodeks karny jest zdemolowany przez zmiany prawa, które były robione na kolanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zarzucanych mężczyźnie czynów doszło 11 listopada 2026 roku. Jednym z pokrzywdzonych jest imam Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie, obejmującego meczet i dom modlitwy. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna otrzymał wiadomość tekstową od Krzysztofa P., zawierającą groźbę podpalenia meczetu. "To wywołało u pokrzywdzonego obawę o własne życie i zdrowie, a także bezpieczeństwo osób odwiedzających świątynię" - podała prokuratura.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.

Groźby wobec kobiet

Według prokuratury, Krzysztof P. nie tylko groził imamowi i go znieważał, ale również kierował podobne wiadomości do użytkowniczek Facebooka.

"Podejrzanemu zarzucono cztery czyny polegające na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec użytkowniczek Facebooka i ich znieważanie z powodu ich przynależności wyznaniowej, poprzez kierowanie do nich w komunikatorze Messenger wiadomości" - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Polki miały być wyszukiwane przez P. ze względu na swoje związki z islamem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Maczeta, alkohol i groźby śmierci. Sąsiad zatrzymany TVN24

W mieszkaniu noże i sprzęt taktyczny

Nadawca niepokojących wiadomości został zatrzymany przez funkcjonariuszy już następnego dnia - 12 listopada. Podczas przeszukania miejsca, w którym mężczyzna przebywał, policjanci znaleźli urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy, z którego przesłana została do imama wiadomość, a także: kolekcję siedmiu różnych noży, w tym noży bojowych, sześciu sztuk noży treningowych, granat treningowy - rozpryskowy, dwie kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, zestaw - maska przeciwgazowa z wyposażeniem oraz kubotan (walec wykonany z twardego plastiku, używany m.in. do samoobrony - red.).

Wstępna analiza zawartości telefonu potwierdziła, że mężczyzna miał wyszukiwać kobiety polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami bądź mieszkają w krajach arabskich i przesyłał do nich wiadomości znieważające i groźby.

Tłumaczył, że "poniosły go emocje i złość"

Przesłuchany Krzysztof P. przyznał się do winy. "Wyjaśnił, że wiadomości zawierające opisane treści przesłał po wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Dodał, że w tamtym momencie poniosły go emocje i złość i zaczął wypisywać do nieznanych mu osób te wiadomości, podkreślając, że ich wysłania żałuje" - opisał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodał, podejrzany miał wskazać, że zdarzenia z Krakowa powiązał z muzułmanami z powodu obserwacji, jakie ma w związku ze zdarzeniami z zachodniej Europy. "Przyznał on przy tym, że osobiście nie zna żadnej osoby wyznającej islam, a w Warszawie uprzednio był tylko jeden raz - dwa lata temu na marszu niepodległości. Nigdy natomiast nie był w okolicach meczetu przy Wiertniczej" - podał prokurator Piotr Antoni Skiba.

Zatrzymany mężczyzna powiedział też, że żadnej osoby, do której przesłał wiadomości opisane w przedstawionych mu zarzutach, nigdy na żywo nie poznał ani nawet nie widział. "Zaznaczył, że nie zamierzał nigdy nawiązywać z tymi osobami kontaktu na żywo, jak i spełniać swoich gróźb, które przedstawiał jako wynik nerwów i danie upustu emocjom" - doprecyzował rzecznik.

Odnosząc się do przedmiotów znalezionych podczas przeszukania, podejrzany tłumaczył, że noże jedynie kolekcjonował, a te treningowe wykorzystywał do ćwiczeń związanych z samoobroną. Sprzęt taktyczny miał natomiast służyć do gry ASG (gra terenowa polegająca na symulacji działań militarnych - red.) przy czym przyznał, że sam broni ASG nie posiada, a pożyczać miał mu ją znajomy, którego danych nie chciał podać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zwrot w sprawie pochówku zamachowca z Krakowa TVN24

Prokuratura chciała aresztu

Ze względu na okoliczności sprawy oraz wątpliwości dotyczące wiarygodności części wyjaśnień podejrzanego, prokuratura 13 listopada skierowała do sądu wniosek o areszt dla Krzysztofa P.

Prokurator powołał się na "szczególne przesłanki" określone w art. 258 paragraf 1 pkt 1 k.p.k. oraz z art. 258 paragraf 3 k.p.k.

Posiedzenie sądu odbyło się 14 listopada. Krzysztof P. podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny, P. dostał policyjny dozór.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.