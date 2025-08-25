Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wawer

Hydrolog: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"

Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Poziom wody w Wiśle przy bulwarach spadł do 10 centymetrów
Źródło: TVN24
- Do prostych i tanich rozwiązań, które powinny zostać wdrożone "na wczoraj", należy przede wszystkim zaprzestanie regulacji i pogłębiania rzek - mówi hydrolog Piotr Bednarek. W poniedziałek na stacji Warszawa-Bulwary stan Wisły spadł do dziewięciu centymetrów, najniższego w historii pomiarów.

- Powyżej Warszawy działają kopalnie piasku, które zatrzymują materiał niesiony przez rzekę. Dodatkowo odcinek Wisły przepływający przez stolicę został uregulowany. W efekcie koryto rzeki systematycznie się pogłębia, a wskazania wodowskazów nieustannie spadają - powiedział Piotr Bednarek, hydrolog i doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, a także prezes Fundacji Wolne Rzeki.

Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno

Hydrolog: kopalnie piasku szkodzą Wiśle

Elektrociepłownia Siekierki, która ogrzewa 55 procent budynków w Warszawie, w ostatnich latach ma problemy z czerpaniem wody z Wisły do chłodzenia urządzeń. Jak podawała "Gazeta Wyborcza" w styczniu 2025 roku, kanał, z którego pierwotnie pobierano wodę na potrzeby zakładu, w 2024 roku był wypełniony wodą przez 10 dni.

- Problemy elektrociepłowni Siekierki z pobieraniem wody wynikają właśnie w dużej mierze z działalności kopalni piasku, które obniżają koryto Wisły - ocenił Bednarek. - Zarówno z punktu widzenia ekosystemu Wisły, jak i infrastruktury związanej z rzeką, ich funkcjonowanie jest bardzo szkodliwe. Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Urząd m.st. Warszawy, które mają zdecydować, czy kopalnie dostaną zgodę środowiskową na dalsze funkcjonowanie.

Jak dodał hydrolog, wpływ na obecną sytuację na Wiśle ma także susza wynikająca z rozkładu i ilości opadów - w ciągu roku padało dużo, ale latem, a nie zimą, do tego często krótko i ulewnie, przez co większość wody, która spadała, była szybko wyczerpywana przez wegetację roślin i parowanie.

Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord

Śródmieście

Czy Polsce grozi "pustynnienie"?

Poza Wisłą, poziom wody poniżej minimum okresowego występuje obecnie na 14 stacjach hydrologicznych na rzekach: Warcie, Kaczawie, Moszczenicy, Budzówce, Żylicy, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Pilicy, Prądniku, Skawicy i Krasnej.

- Obecnie w wielu rzekach, które na mapie IMGW są zaznaczone na czarno, czyli jako strefa stanów niskich, jesteśmy 1-2 centymetry od najniższych stanów w historii pomiarów. I to dotyczy naprawdę dużej liczby stacji hydrologicznych. Susza jest potężna, niektóre rzeki wyschły całkowicie już jakiś czas temu - podkreślił hydrolog. - A to i tak jest lepsza sytuacja niż na początku lipca, zanim mieliśmy miesiąc intensywnych opadów, które chwilowo poprawiły stan wody w rzekach - dodał.

Pytany, czy Polsce grozi "pustynnienie", Bednarek uspokoił, że na razie nie ma takiego ryzyka. Wyjaśnił, że choć niskie stany rzek mogą prowadzić do wymarcia wielu ekosystemów - w tym zniknięcia ryb, małży i niektórych płazów - to poziom wody nadal jest daleki od sytuacji, w której zabrakłoby jej do wzrostu drzew.

- To, czego możemy się realnie spodziewać w kolejnych miesiącach i latach, to susza i niskie stany wód, które, jeśli się będą podwyższały, to chwilowo, wraz z opadami. Stan wód podziemnych jest na tyle obniżony, że potrzebowalibyśmy naprawdę dużych opadów śniegu zimą, żeby to uzupełnić. W okolicy, w której mieszkam, czyli w Kotlinie Sandomierskiej, od 14 lat każdy kolejny rok ma bilans wodny na minusie, czyli więcej wody ucieka, głównie z wód gruntowych, niż jest dostarczane przez opady - podkreślił.

Była rzeka, zostały kałuże i błoto. Co się stało z Wilanówką?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Była rzeka, zostały kałuże i błoto. Co się stało z Wilanówką?

Wilanów

Metody znane i proste, ale ignorowane

Hydrolog dodał, że do prostych i tanich rozwiązań, które powinny zostać wdrożone "na wczoraj", zaliczają się przede wszystkim renaturyzacja, czyli zaprzestanie regulacji i pogłębiania rzek oraz zasypanie rowów melioracyjnych, których mamy w Polsce kilkukrotnie więcej niż naturalnych rzek.

- Lasy Państwowe chwalą się swoją małą retencją (lokalnymi działaniami mającymi na celu zatrzymywanie lub spowalnianie wody - przyp. PAP), to w rzeczywistości skala ich działań jest zbyt mała. Likwidacja chociaż części rowów melioracyjnych na ich terenie mogłaby mieć znacznie lepsze efekty - ocenił Bednarek. - To są naprawdę bardzo proste rzeczy do zrobienia i nie ma uzasadnienia dla tego, że nie są wdrażane - dodał.

Pytany, czy jeśli nic się nie zmieni, istnieje realne ryzyko, że Wisła całkowicie wyschnie, podobnie jak niektóre mniejsze rzeki w Polsce, Bednarek zaprzeczył. Hydrolog wyjaśnił, że z racji wielkości tej rzeki i jej przepływów taki scenariusz jest zupełnie nieprawdopodobny, a z rzek w Polsce, które będą wysychać, "Wisła wyschnie ostatnia".

Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Źródło: Paweł Supernak/PAP
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wisłasusza
Czytaj także:
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
Białołęka
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
Okolice
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
Okolice
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
Żoliborz
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Okolice
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Była rzeka, zostały kałuże i błoto. Co się stało z Wilanówką?
Wilanów
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
Okolice
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
Śródmieście
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
TVN24
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut
Okolice
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Ukryte butelki, wody w nich nie było
Okolice
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
Okolice
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
W bloku na Ochocie wybuchł gaz
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
Białołęka
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec; nie wiedziała, jak wrócić
Praga Południe
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
Śródmieście
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
Śródmieście
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
Włochy
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego
Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy
Okolice
Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki