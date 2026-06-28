Ursynów Całkowity zakaz używania ognia w Lesie Kabackim Oprac. Alicja Glinianowicz |

Odpowiedzialne korzystanie z lasów podczas suszy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"26 czerwca 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił zarządzenie z dnia 14 listopada 2018 r. wyznaczające miejsca do palenia ognisk w obrębie polany na terenie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego" - przekazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z tym na terenie całego rezerwatu Lasu Kabackiego obowiązuje zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. "Niedopuszczalne jest rozpalanie ognisk, używanie grilli i jakiejkolwiek innej formy otwartego ognia" - poinformowała RDOŚ.

"Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących przepisów w trosce o przyrodę Lasu Kabackiego, który jest największym rezerwatem na terenie naszego województwa" - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Fala upałów i alert RCB

Zmiana decyzji dotycząca palenie ognia na terenie polany w obrębie rezerwatu związana jest bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym, które wynika z obecnej fali upałów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę alert w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów w pięciu województwach.

Alert został wysłany do odbiorców na terenie części województw: mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, siedlecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński), dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski), lubuskiego (powiat krośnieński), opolskiego (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki), świętokrzyskiego (powiaty: kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski).

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - ostrzega RCB.

Z opublikowanej w niedzielę mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika natomiast, że dużym zagrożeniem pożarowym objęta jest m.in. część woj. lubuskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, znaczna część woj. opolskiego, południe woj. lubelskiego, podlaskiego i północ Podkarpacia. Poza tym, na terenie prawie całego kraju obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie”.



Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie części woj.: dolnośląskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki,… pic.twitter.com/WC6qoR2utL — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 28, 2026 Rozwiń Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Na terenach objętych dużym zagrożeniem pożarowym oraz alertem RCB w związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów występują ostrzeżenia III stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury w dzień mogą osiągnąć do 42 st. C, natomiast w nocy do 25 st. C.

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