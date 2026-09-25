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"Wymusiła pierwszeństwo", uderzyła w autobus, a ten w kolejne auta

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Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie z autobusem na Puławskiej
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
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Na Puławskiej, w pobliżu ulicy Dźwiękowej, zderzyły się trzy samochody osobowe i autobus miejski. Przyczyną było - jak informuje policja - wymuszenie pierwszeństwa przez kierującą jednym z aut.

Na miejscu swoje czynności prowadziła policja. Jak przekazali funkcjonariusze, w zdarzeniu brały udział Volvo, Mini Cooper i Opel oraz autobus miejski linii 739.

- Kierująca Volvo włączała się do ruchu. Wymusiła pierwszeństwo na autobusie i w niego uderzyła, a autobus uderzył w pozostałe auta. W zdarzeniu nie ma osób rannych. Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - przekazał Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Jeden pas w kierunku Piaseczna jest zablokowany.

O szczegóły zapytaliśmy też w Miejskich Zakładach Autobusowych. - Samochód osobowy wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy, wymusił pierwszeństwo na naszym autobusie linii 739. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - przekazał Adam Stawicki, rzecznik MZA.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazd przed dojazdem strażaków na miejsce zdarzenia. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kontroli baterii, znajdującej się w autobusie o napędzie elektrycznym.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieautobusPolicja
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