"Wymusiła pierwszeństwo", uderzyła w autobus, a ten w kolejne auta
Na miejscu swoje czynności prowadziła policja. Jak przekazali funkcjonariusze, w zdarzeniu brały udział Volvo, Mini Cooper i Opel oraz autobus miejski linii 739.
- Kierująca Volvo włączała się do ruchu. Wymusiła pierwszeństwo na autobusie i w niego uderzyła, a autobus uderzył w pozostałe auta. W zdarzeniu nie ma osób rannych. Kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - przekazał Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Jeden pas w kierunku Piaseczna jest zablokowany.
O szczegóły zapytaliśmy też w Miejskich Zakładach Autobusowych. - Samochód osobowy wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy, wymusił pierwszeństwo na naszym autobusie linii 739. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - przekazał Adam Stawicki, rzecznik MZA.
Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazd przed dojazdem strażaków na miejsce zdarzenia. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kontroli baterii, znajdującej się w autobusie o napędzie elektrycznym.