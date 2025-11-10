Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata

Ursynów Źródło: Google maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zadań policjantów pionu kryminalnego należy m.in. ustalanie miejsca pobytu osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Praca ta często wymaga czasu, dokładnej analizy i weryfikacji wielu informacji, ponieważ poszukiwani nierzadko zmieniają miejsca zamieszkania i podejmują działania utrudniające zatrzymanie.

Ukrywał się, by uniknąć kary

- Kryminalni z Ursynowa od dłuższego czasu prowadzili czynności ukierunkowane na ustalenie aktualnego miejsca pobytu 39-latka, który w 2022 roku, kierując pojazdem pod wpływem narkotyków, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna nie przebywa pod adresem zameldowania i zmienia miejsca pobytu, aby uniknąć wykonania zasądzonej kary. Policjanci sukcesywnie weryfikowali kolejne informacje, aż potwierdzili, pod jakim adresem może ukrywać się poszukiwany - poinformowała rzeczniczka ursynowskiej policji aspirant sztabowy Marta Haberska.

Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku Źródło: KRP Warszawa II

Po dotarciu na miejsce i potwierdzeniu tożsamości mężczyzny kryminalni zatrzymali 39-latka. Następnego dnia został on przewieziony do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pięciu lat pozbawienia wolności.

- Dzięki skutecznym działaniom pionu kryminalnego kolejna osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości trafiła do aresztu. Policjanci podkreślają, że tego typu czynności prowadzone są na bieżąco, a każda informacja dotycząca osób poszukiwanych może przyczynić się do ich zatrzymania - podsumowała policjantka.