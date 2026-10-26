Pomyliła gazem z hamulcem, wjechała w przystanek autobusowy
Do zdarzenia doszło na ulicy Puławskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Baletową. Kierująca wjechała samochodem w przystanek autobusowy Pelikanów. Konstrukcja wiaty została zniszczona, ławka połamana, szyby wybite.
Kierująca wjechała w przystanek
Pomyliła pedały
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.30.
- 39-letnia kierująca jechała BMW i najprawdopodobniej pomyliła pedały gazu i hamulca, wjechała w przystanek - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Ukarana mandatem
Kierująca została przebadana na zawartość alkoholu. - Była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania - podał.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak dodał policjant, kierująca została ukarana mandatem.
Źródło: tvnwarszawa.pl