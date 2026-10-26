Ursynów Pomyliła gazem z hamulcem, wjechała w przystanek autobusowy Magdalena Gruszczyńska |

Kierująca wjechała w przystanek Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło na ulicy Puławskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Baletową. Kierująca wjechała samochodem w przystanek autobusowy Pelikanów. Konstrukcja wiaty została zniszczona, ławka połamana, szyby wybite.

Kierująca wjechała w przystanek Kierująca wjechała w przystanek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kierująca wjechała w przystanek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kierująca wjechała w przystanek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kierująca wjechała w przystanek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Kierująca wjechała w przystanek Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Pomyliła pedały

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.30.

- 39-letnia kierująca jechała BMW i najprawdopodobniej pomyliła pedały gazu i hamulca, wjechała w przystanek - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Ukarana mandatem

Kierująca została przebadana na zawartość alkoholu. - Była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania - podał.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak dodał policjant, kierująca została ukarana mandatem.