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Zmiany po aferze. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą

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Warszawski Szpital Południowy
Nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
"Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą". Oficjalnie poinformował na X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I wymienił nazwiska.

Rafał Trzaskowski przekazał informację o nowej radzie nadzorczej placówki w poniedziałek po południu.

"W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński. Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną" - napisał Rafał Trzaskowski.

Kim są nowi członkowie rady nadzorczej Szpitala Południowego?

Po ogłoszeniu decyzji stołeczny ratusz przedstawił krótkie sylwetki nowych członków rady nadzorczej.

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka to wieloletnia pracowniczka Urzędu m.st. Warszawy. "Praktyczną wiedzę z zakresu nadzoru korporacyjnego budowała zarówno w toku pracy w urzędzie, jak i wcześniej - w ramach obowiązków realizowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jej kompetencje w tym obszarze zostały dodatkowo ugruntowane poprzez udział w pracach organów nadzorczych. Dysponuje wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania spółek" - podał ratusz,

Mariusz Bidziński to lekarz ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2021 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej. "Obecnie zatrudniony m.in. w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Autor i współautor podręczników z dziedziny ginekologii i ginekologii onkologicznej a także artykułów w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych" - wskazano w komunikacie. Bidziński jest w radach fundacji: Polska Liga Walki Z Rakiem oraz Tam i z Powrotem. Działa w zarządzie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Anna Walicka-Dąbrowska jest radczynią prawną z doświadczeniem w organach samorządu terytorialnego oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie własności intelektualnej. "Posiada doświadczenie oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek. Zatrudniona od 2017 r. w Urzędzie m.st. Warszawy najpierw w Biurze Spraw Dekretowych a od 2025 r. w Biurze Ładu Korporacyjnego" - podkreślił ratusz.

Rada nadzorcza nadzoruje wszystkie obszary działalności szpitala. Jest powoływana na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Przewodniczącą rady nadzorczej została Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka.

"Nowa, odpolityczniona rada nazdorcza"

Wcześniej stołeczny ratusz zapowiadał, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował, iż "Warszawski Szpital Południowy będzie miał nową, odpolitycznioną radę nadzorczą". "Ta decyzja jest już realizowana. Są wyznaczone nowe osoby do rady - autorytety w dziedzinie systemu ochrony zdrowia i urzędnicy" - przekazał.

Przypomniał, że w piątek kandydaci zostali zatwierdzeni przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Aby sformalizować powołanie nowej rady, jej przyszli członkowie składają wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Gdy tylko je dostarczą, najprawdopodobniej w poniedziałek, nowa rada zostanie formalnie wybrana" - informował warszawski ratusz.

O tym, że zostanie powołana nowa rada nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, Rafał Trzaskowski informował w piątek. Od września 2025 roku w jej skład wchodzili: Robert Kempa (przewodniczący), Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra (wiceprezydent Warszawy) i Jerzy Sieńko.

Zmiany mają też objąć inne miejskie spółki związane z ochroną zdrowia. Nastąpią w czerwcu. - Nie będzie w nich polityków - podkreślił Trzaskowski.

Milionowe zarobki i przyjmowanie bez kolejki

W czwartek dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki.

Stało się to po serii publikacji opisujących sprawę niespełna 30-letniego lekarza w trakcie specjalizacji Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnego KO w warszawskiej dzielnicy Ursus. Miał on zarobić łącznie 1,6 miliona złotych w ubiegłym roku, głównie w Szpitalu Południowym.

Według portalu zero.pl na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO oraz z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy - około pół miliona złotych.

W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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