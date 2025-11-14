Zderzenie trzech aut na S2, sześć kilometrów korka

Wypadek na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek przed południem na trasie S2 w kierunku Terespolu w dzielnicy Ursus. W zderzeniu brały udział trzy pojazdy, w tym auto żandarmerii wojskowej oraz samochody dostawczy i osobowy.

Jak podaje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, najbardziej uszkodzony został biały samochód osobowy.

Informacje o wypadku potwierdziła nam warszawska straż pożarna.

Dwie osoby ranne

- W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala - mówi kpt. Paweł Baran. - Na miejscu są policja, pogotowie ratunkowe i dwa zastępy straży pożarnej, łącznie trzynastu strażaków - dodaje.

- Zderzyły się trzy pojazdy - skoda, citroen i land rover - poinformował z kolei asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Polcji. Przekazał, że kierująca skodą sprawczyni zdarzenia i poszkodowany z land rovera trafili do szpitala.

Jak informuje nasz reporter, korek ma blisko sześć kilometrów i ciągnie się trasami A2 i S8. Po wypadku trzy pasy ruchu zostały zablokowane. Obecnie jak podaje straż pożarna, ruch został odblokowany.

Jak precyzuje strażak, wypadek ma miejsce na trasie S8 nad ulicą Regulską.