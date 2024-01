Biegną, by wesprzeć WOŚP oraz walkę z cukrzycą

Uczestnicy 18. biegu "Policz się z cukrzycą" w ramach 32. Finału WOŚP mają do pokonania pięciokilometrową trasę. Cały dochód z biegu zostanie przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą.

Pięciokilometrowa trasa

18. bieg "Policz się z cukrzycą" poprzedziła wspólna rozgrzewka zorganizowaną przed sceną główną na błoniach Stadionu Narodowego. Zawodnicy wystartowali po godzinie 11.40 z serca miasteczka WOŚP, usytuowanego nieopodal stacji PKP Warszawa Stadion. Biegacze mają do pokonania pięciokilometrową trasę poprowadzoną ulicami: Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski (zawrotka przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeżem Szczecińskim, Siwca do mety na błoniach PGE Narodowego.