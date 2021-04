Osiem firm chce budować przejścia przy rondzie Dmowskiego

Oferty mieszczą się w przedziale od 11 do niemal 15 milionów złotych. - Co ważne, zdecydowana większość z nich nie tylko mieści się w zaplanowanym budżecie, ale nawet pozwala liczyć na oszczędności. Złożyły je uznane firmy, działające od lat na rynku budowlanym między innymi Strabag Polska, Planeta, Rokom, Adrog czy Mabau - wymienia Beuth-Lutyk.

- Wykonawca będzie miał na nie sześć miesięcy od momentu podpisania umowy. To jakościowa zmiana, rondo Dmowskiego stanie się miejscem dostępnym. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z maluchami w wózkach wygodnie i bezpiecznie przedostaną się na drugą stronę jezdni, a pasażerowie nie będą musieli schodzić do podziemi, by wydostać się z przystanku tramwajowego - przekonuje cytowany w komunikacie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.