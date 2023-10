W południe Marsz Miliona Serc. Ulice w centrum Warszawy zamknięte

Punktualnie o 12 rozpocznie Marsz Miliona Serc. Pierwsi uczestnicy zaczęli docierać do Warszawy wczesnym porankiem. W życie weszły też pierwsze zmiany w ruchu - zamknięto ulice w centrum. Na drogach dojazdowych do stolicy jest na razie spokojnie. Przygotowania i marsz relacjonujemy na żywo w tvnwarszawa.pl.

Marsz Miliona Serc został zwołany przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Niedzielne zgromadzenie rozpocznie się na rondzie Dmowskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II, którą dojdą do ronda "Radosława". Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16.