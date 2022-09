Po pandemicznej przerwie wraca Bieg przez Most

W Biegu przez Most warszawianki i warszawiacy wystartują na dystansie 10 kilometrów. Będzie to też pierwszy bieg w nowym cyklu – Białołęckiej Triadzie Biegowej.

- Bieg przez Most to niezwykła okazja dla stołecznych biegaczy, żeby pobiegać nad Wisłą. I to jak najbardziej dosłownie. Specyfiką tych zawodów jest odcinek prowadzący przez most Marii Skłodowskiej-Curie z Białołęki na Bielany i z powrotem, na którym jest nawet specjalny pomiar czasu i osobna klasyfikacja. Przy okazji okazuje się, jak blisko jest w istocie z jednego brzegu Wisły na drugi – kiedy odległość tę pokonuje się na nogach, a nie tkwiąc w samochodowym korku. Zachęcam aktywne warszawianki i warszawiaków do udziału w tym biegu i kolejnych stołecznych imprezach biegowych w sezonie jesiennym – mówi w komunikacie na ten temat Janusz Samel dyrektor Biura Sportu w stołecznym Ratuszu.

Bieg przez Most. Trasa

Bieg wystartuje 4 września 2022 roku o godz. 11 przy Galerii Północnej, u zbiegu ulic Szafrańców i Trakt Nadwiślański. Tam też będzie zlokalizowana meta i Miasteczko Biegowe.

Na 10-kilometrowej, asfaltowej trasie atestowanej przez PZLA z minimalnym podbiegiem na most Marii Skłodowskiej-Curie będzie rywalizować prawie 700 biegaczy. Rejestracja internetowa została już zakończona, ale będzie można zapisać się jeszcze w biurze zawodów.

Limit czasu na pokonanie dystansu to 90 minut, a w dotarciu do mety w założonym tempie pomogą biegaczom liczne "zające" (pacemakerzy prowadzący grupy na czasy od 40 do 90 minut).

Tradycyjnie biegaczy czeka dodatkowa, bardzo atrakcyjna rywalizacja w kategorii "najszybszy biegacz/biegaczka na odcinku specjalnym PRZEZ MOST”" w której będzie można zdobyć statuetki oraz dodatkowe nagrody.

Bieg przez Most - mapka Urząd miasta

- To już 9. raz kiedy biegacze staną na starcie tak ważnego dla naszej dzielnicy wydarzenia. Dlatego bardzo się cieszę, że w tym roku osobiście będę mógł wystartować w Biegu przez Most, który na stałe wpisał się do kalendarza białołęckich, a także warszawskich imprez sportowych – mówi z kolei burmistrz Dzielnicy Białołęka, Grzegorz Kuca. Dzielnica jest organizatorem imprezy, a wśród partnerów jest Aktywna Warszawa – sportowy oddział stołecznego Ratusza.

Tegoroczny Bieg przez Most rozpocznie Białołęcką Triadę Biegową. Poza wrześniowymi zawodami złożą się na nią jeszcze dwie imprezy - Bieg Niepodległości na Białołęce 11 listopada i Białołęcki Bieg Wolności 12 grudnia.

Zamknięte ulice

- Już po raz trzeci mamy możliwość realizować dla dzielnicy Białołęka Bieg przez Most z wyjątkową trasą, na której można podziwiać warszawską panoramę. Cieszy mnie także, że dzielnica przychyliła się do pomysłu, aby na mecie na biegaczy czekał do wyboru również roślinny posiłek. To symboliczne, ponieważ to właśnie brak jedzenia dla wegan na mecie biegów spowodował, że 8 lat temu zajęłam się organizacją imprez sportowych – mówi Violetta Domaradzka, prezes Fundacji Run Vegan.

Trasa Biegu przez Most przebiega ulicami: Świderską, Nowodworską, Odkrytą do skrzyżowania z ul. Stefanika, gdzie będzie nawrót. Po nawrocie, z ulicy Świderskiej zawodnicy wbiegną na most, by pokonać "odcinek specjalny". Po kolejnej nawrotce ostatnia prosta poprowadzi biegaczy na metę.

Niedzielny bieg odbędzie się w godzinach 11- 13. W tym czasie będą rotacyjnie zamykane dla ruchu ulice dojazdowe oraz wyjazdy z osiedli.

Więcej informacji na stronie internetowej zawodów.

Czytaj także relację z 30. Biegu Konstytucji 3 Maja:

30. Bieg Konstytucji 3 Maja - relacja reportera TVN24 TVN24

Autor:katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl