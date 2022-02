Wpadł, bo na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz. 16-latek był poszukiwany

Kierujący seatem na linii podwójnej ciągłej wyprzedził inny pojazd. Miał pecha, ponieważ był to nieoznakowany radiowóz. Jak przekazała rzeczniczka sochaczewskiej komendy, za kierownicą seata siedział 16-latek, który był poszukiwany przez inną jednostkę policji na Mazowszu.

Policjant z płockiej sekcji wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu wracał nieoznakowanym autem do swojej jednostki. Przejeżdżając przez miejscowość Kąty, funkcjonariusz zauważył wyprzedzającego go na podwójnej linii ciągłej seata. - Policjant natychmiast ruszył za seatem. Krótko po tym auto zatrzymało się na jednej z posesji - przekazała rzeczniczka sochaczewskiej komendy Agnieszka Dzik.

Jak się okazało, za kierownicą siedział 16-latek. Nie miał prawa jazdy. Dzik wyjaśniła, że chłopak był poszukiwany przez inną jednostkę policji na Mazowszu, ponieważ nie wrócił we wskazanym terminie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

- Młody mieszkaniec powiatu sochaczewskiego został zatrzymany i doprowadzony do placówki, w której powinien przebywać zgodnie z decyzją sądu - powiedziała policjantka. Dodała, że materiały dotyczące wykroczeń popełnionych przez 16-latka wraz z informacją o jego zatrzymaniu i doprowadzeniu do ośrodka wychowawczego zostały wysłane do sądu rodzinnego i nieletnich.