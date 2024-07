Na parkingu uszkodziła trzy auta, ma już dwa dożywotnie zakazy prowadzenia

Uszkodziła trzy prawidłowo zaparkowane auta. Jak się okazało, 56-latka ma już dwa aktywne dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Tym razem nie była w stanie dmuchnąć w alkomat. W szpitalu pobrano jej krew do badania na zawartość alkoholu.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zostali skierowani do zdarzenia drogowego na jednym ze sklepowych parkingów, gdzie świadkowie ujęli nietrzeźwą kobietę, która jadąc swoim peugeotem uszkodziła trzy prawidłowo zaparkowane pojazdy.

- Na miejscu policjanci wyczuli od kobiety silną woń alkoholu, ale nie była w stanie dmuchnąć w alkomat. Została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do badań na zawartość alkoholu. Po sprawdzeniu kobiety w policyjnych systemach okazało się, że ma ona dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z racji tego, że pojazd nie był jej własnością został przekazany osobie wskazanej, która przybyła na miejsce. 56-latka została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem – informuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.