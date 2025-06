Dwa dni, 1419 kierowców ze zbyt ciężką nogą

Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Apelujemy do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każde przekroczenie prędkości to potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia. Kontrole będą kontynuowane przez całe wakacje. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Mazowiecka Policja