Targówek Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury Oprac. Katarzyna Kędra |

Straż pożarna: cały budynek był w ogniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

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Jak poinformowała w piątek rzeczniczka północnopraskiej prokuratury prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, "sprawa jest prowadzona w kierunku sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach". Mowa o czynie z art. 163, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu karnego.

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 163 par. 1 pkt 1. Kodeksu karnego

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Wciąż szacują straty

Prokurator przekazała też informacje, które dotychczas udało się zebrać w sprawie. "Ogień objął nie tylko budynek salonu i warsztatu, ale zniszczył również pojazdy klientów zaparkowane w pobliżu obiektu. Dokładna liczba osób pokrzywdzonych oraz pełna wartość strat materialnych są obecnie ustalane" - zapewniła.

Jak dodała, w ramach postępowania przeprowadzono już pierwsze czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków obecnych na miejscu zdarzenia. Powołano także biegłego z zakresu pożarnictwa, którego zadaniem jest określenie przyczyn, przebiegu pożaru oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Pożar warsztatu i salony samochodowego Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Pożar warsztatu na Targówku Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

"Dalsze działania prokuratury będą w dużej mierze zależeć od wniosków i opinii biegłego. W pierwszej kolejności zaplanowano szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia z jego udziałem, analizę zabezpieczonego monitoringu oraz weryfikację dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynku i przeprowadzoną akcją ratunkową" - podsumowała prokurator Kiełek-Łopińska.

Ogień i kłęby dymu

Przypomnijmy: zgłoszenie o pożarze na Targówku wpłynęło do służb 23 lipca po godzinie 5 rano. Cały budynek był w ogniu, płomienie przeniosły się także na zaparkowane obok samochody. Z ogniem walczyło kilkadziesiąt zastępów strażackich. Udało się go opanować po kilku godzinach akcji.

Pożar warsztatu na Targówku Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar warsztatu samochodowego na Targówku Źródło zdjęcia: TVN24

Do pożaru doszło tuż przy Trasie Toruńskiej, na terenie, gdzie znajduje się kilka salonów sprzedaży samochodów. Po drugiej stronie ulicy są bloki osiedla Bródno. Nad okolicą unosiły się kłęby czarnego dymu. Były widoczne z różnych części miasta.