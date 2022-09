72-metrowy komin góruje nad Targówkiem. Trwa rozbudowa spalarni odpadów

Stołeczny ratusz poinformował o kolejnym etapie rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Wykonawca postawił trzon komina oraz poprowadził estakadę do hali wyładunku.

W ramach kompleksowej rozbudowy spalarni odpadów przy ulicy Zabranieckiej w ostatnim czasie pojawiły się nowe, kluczowe dla działania zakładu elementy. - Do hali wyładunku od strony zachodniej została doprowadzona estakada. Budowla o długości 100 metrów bezpiecznie poprowadzi ruch pojazdów specjalistycznych przed i po wyładunku odpadów - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Warszawie. Dodał, że w kolejnym etapie prac szkielet estakady zostanie wypełniony betonem.

72-metrowy komin

Wrażenie robi 72-metrowy trzon komina. To najwyższy obiekt nowego ZUSOK-u. Aby go zbudować, ekipa budowlana weszła na fundament przygotowany dokładnie rok wcześniej i zastosowała metodę tzw. ślizgania, polegającą na stopniowym i ciągłym dolewaniu betonu do formy.