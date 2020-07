"Trzeba było zabrać niezbędne rzeczy i o szóstej wyjść"

"Największy niewybuch odnaleziony na budowie drugiej linii metra"

Jak powiedział rzecznik firmy Gulermak budującej metro, akcja jest wyzwaniem nie tylko ze względu na spore rozmiary pocisku, ale również przez to, że niewybuch znajduje się pod ziemią. - To największy niewybuch, jaki odnaleziono do tej pory na budowie drugiej linii metra. Waży 250 kilogramów, ma 165 centymetrów długości i 50 centymetrów średnicy - mówił Sawicki w rozmowie z tvnwarszawa.pl.