Jest umowa na rozbudowę spalarni śmieci na Targówku

Rozbudowa spalarni odpadów na Targówku opóźnia się o kilka lat, ale w końcu miasto podpisało umowę na prace. Kontrakt opiewa na ponad 1,6 miliarda złotych. Według ratusza będzie to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, co pozwoli na obniżenie rachunków za wywóz śmieci.

Wykonawcą inwestycji, która oficjalnie to rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. W poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie spotkali się z ambasador Republiki Korei w RP Mirą Suna oraz przedstawicielami wykonawcy, aby podpisać umowę. - To przełomowy dzień. Warszawa zyska spalarnię o siedmiokrotnie zwiększonej przepustowości. Wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych firm i będzie mieć decydujący wpływ na kształtowanie kosztów odpadów - powiedział cytowany w komunikacie ratusza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, inwestycja będzie estetyczna i ekologiczna, a zastosowane technologie zabezpieczą okolicznych mieszkańców przed uciążliwościami.