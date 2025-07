Awizo w skrzynce i atak na listonosza

Z powodu awizo zaatakował listonosza, grożą mu trzy lata więzienia Źródło: Policja Praga Północ

Listonosz przyszedł do komisariatu na Targówku i zeznał, że w trakcie dostarczania korespondencji do mieszkańców bloku przy ul. Rembielińskiej został niespodziewanie zaatakowany na klatce schodowej przez jednego z lokatorów.

- Agresywny mężczyzna kilka razy uderzył go pięścią w twarz i groził mu. Miał pretensje do listonosza o pozostawione mu w skrzynce awizo – informuje nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Sprawą zajął się dzielnicowy odpowiedzialny za rejon, gdzie doszło do napaści.

Zatrzymany z zarzutami

- W wyniku podjętej interwencji zatrzymał 65-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem, które dzielnicowy wykonał w komisariacie wykazało, że 65-latek miał w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu - dodaje nadkom. Paulina Onyszko.

Dzielnicowy umieścił go w policyjnej izbie zatrzymań, by wytrzeźwiał. Następnego dnia dochodzeniowcy z komisariatu na Targówku przedstawili mężczyźnie zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej pracownika poczty i kierowania wobec niego gróźb karalnych. Za te przestępstwa mieszkańcowi Targówka grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Nie są funkcjonariuszami publicznymi, ale są tak samo chronieni

Zgodnie z artykułem 20 ustawy o komercjalizacji Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Poczta Polska", pracownikom Poczty Polskiej w związku z wykonywaniem powszechnych usług pocztowych przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach, np. podczas doręczania przesyłek, listonosze są chronieni tak, jakby byli funkcjonariuszami publicznymi, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności świadczenia usług pocztowych.

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny

