Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

125 dni, 732 godziny. Tak Dawid Kacprzyk pracował w Szpitalu Bródnowskim

|
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko o współpracy Dawida Kacprzyka z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Mazowiecki Szpital Bródnowski to jedna z placówek, gdzie zatrudniony był Dawid Kacprzyk. Jak wynika z danych, które przekazała nam przedstawicielka lecznicy, młody lekarz przez cztery miesiące przepracował tam 732 godziny. Kwot, które zarobił, szpital nie podaje.

Dawid Kacprzyk pracował jako koordynator SOR w Szpitalu Południowym i trzech innych placówkach. Niespełna 30-letni medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić łącznie 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie złożył w związku z pełnieniem funkcji radnego dzielnicy Ursus.

Kontrowersje wzbudził też grafik lekarza. Z danych placówki wynikało, że w ubiegłym roku przepracował łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta. Media ujawniły, że w czasie dyżurów miał zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, występować w programach telewizyjnych i radiowych, a także uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy.

Audyt ratusza potwierdził nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafikach. W efekcie, na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego rada nadzorcza Szpitala Południowego odwołała w czwartek jego zarząd. Chodzi o prezeskę zarządu Annę Łukasik oraz dyrektorkę ds. medycznych Agatę Kusz-Rynkun.

Dzień wcześniej Dawid Kacprzyk został zwolniony przez Szpital Południowy. Zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego dzielnicowego, wnioskował również o zawieszenie go w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Ratusz poinformował, że mężczyzna skorygował 33 faktury i zwrócił na konto szpitala pół miliona złotych.

Kontrola poselska w Szpitalu Bródnowskim

Swoje kontrole w szpitalach, gdzie zatrudniony został Dawid Kacprzyk, przeprowadzili parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z placówek był Mazowiecki Szpital Bródnowski.

- W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Dawid Kacprzyk został zatrudniony od lutego tego roku i na podstawie grafiku, który nam udostępniono, okazuje się, że w marcu zrealizował ponad 290 godzin w Szpitalu Bródnowskim, co dawało sumę ponad 104 tysiące złotych - wyliczyła posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko.

Posłanka powiedziała, że ten konkretny lekarz był wynagradzany ponadstandardowo. - Średnia stawka lekarza zatrudnionego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Bródnowskiego wynosi 300 złotych za godzinę. Z umowy, którą pozyskaliśmy wynika, że pan Kacprzyk otrzymywał wynagrodzenie 350 złotych, a w pewnych okolicznościach nawet niemniej niż 400 złotych. Z tej umowy wynika, również, że został zatrudniony na stanowisku zastępcy koordynatora SOR. Za tę funkcję, oprócz podstawowej stawki otrzymywał dodatek w wysokości 25 tysięcy złotych miesięcznie - poinformowała Szczurek-Żelazko.

732 godziny w cztery miesiące

Magdalena Anyszewska-Lasota z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego poinformowała naszą redakcję, że Kacprzyk współpracował z placówką od 5 lutego 2026 r na podstawie umowy cywilnoprawnej, realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

"W tym czasie wykonywał obowiązki lekarza, w tym czynności w zastępstwie zakładowego koordynatora świadczeń zdrowotnych – w przypadku nieobecności koordynatora" - wskazała przedstawicielka szpitala.

Wyjaśniła, że "wynagrodzenie było ustalone zgodnie z warunkami umowy cywilnoprawnej oraz obowiązującymi w placówce zasadami współpracy z personelem medycznym, z uwzględnieniem zakresu powierzonych obowiązków i liczby przepracowanych godzin".

Ponadto Magdalena Anyszewska-Lasota wskazała, że Kacprzyk zawiesił wykonywanie dyżurów 11 czerwca "poprzez rezygnację z ujęcia w aktualnym grafiku". "Decyzja miała charakter indywidualny i została zaakceptowana przez zarząd" - podkreśliła.

Łączny czas realizacji świadczeń w okresie współpracy, tj. od 5 lutego do 10 czerwca 2026 r. wyniósł 732 godziny. To oznacza średnio blisko sześć godzin dziennie, wliczając w to weekendy i święta.

Kilkukrotnie wystąpiliśmy do szpitala o podanie kwot, które zarobił lekarz, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

"Zarząd szpitala powołał zespół kontrolny, którego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowej i kompleksowej weryfikacji liczby godzin przepracowanych przez wskazanego lekarza, w celu pełnego i rzetelnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - poinformowała "Gazetę Wyborczą" przedstawicielka Szpitala Bródnowskiego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
shutterstock_1864673506
Związek nie zawsze pęka przez zdradę. Psycholog: "ozempikowy rozwód" to diagnoza
Agata Daniluk
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
SzpitalSzpitalny Oddział RatunkowyBródno
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Dachowanie na DK50
Dachował na drodze krajowej. Pijany i z sądowym zakazem
Okolice
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
"Patrole" na Dworcu Centralnym. Śledztwo i przeszukania
Wypadek na trasie S8
Była na pasie awaryjnym, potrącił ją bus. Zmarła w szpitalu
Okolice
Most średnicowy
Zatrzymała pociąg na moście i do niego wsiadła
Spotkanie Marszałka Sejmu z Artemem i jego rodziną
Marszałek Sejmu spotkał się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interwencja
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
Okolice
Pęknięcia w bloku na Ursynowie
Boją się, że ich blok może runąć. Mieszkańcy proszą o pomoc
Ursynów
Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Z maczetą i kijem bejsbolowym ruszyli na klientów baru
Klaudia Kamieniarz
Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie
Zderzenie w centrum Warszawy. W jednym z aut poseł PiS
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Przechodzień zauważył dryfujące ciało
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Hołubla
Wypadł z drogi, wjechał w dom
Hołubla
Rafał Trzaskowski
Ordynator miał ostrzegać o Kacprzyku. Trzaskowski: prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Motocyklista zderzył się z busem. Droga krajowa zablokowana
Goławin
Ktoś zgubił pieniądze w pociągu drugiej linii metra
Rozsypana gotówka na siedzeniu w metrze
Wola
Policjanci zatrzymali kierowcę przewozu osób
Miał cofnięte prawo jazdy, woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy
Targówek
Napastnik z tramwaju zatrzymany
Pobił Amerykanina w tramwaju. Policja zatrzymała 31-latka
Wianki nad Wisłą w 2025 roku
Powitanie lata na Wiankach nad Wisłą. W czasie imprezy zamkną Wisłostradę
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut
Okolice
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Radiowóz zderzył się z autem osobowym
Kierowca Malucha był pijany
Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany
Okolice
Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215
Uczniowie nie wrócą, rodzice rozgoryczeni, urzędnicy tłumaczą
Dariusz Gałązka
Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto
"Nie spodziewałam się hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy"
Ulice
Mężczyzna wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem
Scena jak z filmu tuż przed seansem w kinie
Warszawski Szpital Południowy
Tusk: będą konsekwencje polityczne
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Ursynów
Marcin Kierwiński
"Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, będzie za to odpowiadać"
Ursynów
Tragedia w żłobku
Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku
Okolice
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
Wesoła
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
Ursynów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki