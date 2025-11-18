Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni

Zderzenie tramwajów i autobusu - relacja reporterki TVN24 Źródło: TVN24

Do zderzenia doszło w alei "Solidarności" w rejonie Muzeum Niepodległości, czyli na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. - W zdarzeniu uczestniczyły dwa tramwaje i autobus. Prawdopodobnie tramwaj linii numer 4 najechał na autobus linii 160, po czym autobus uderzył w tramwaj przejazdu technicznego, którym nie podróżowali pasażerowie - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Kilkanaście osób poszkodowanych

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb o godzinie 7.50. - Tramwaje i autobus jechały w tym samym kierunku drogą przeznaczoną do ruchu tramwajowo-autobusowego. W pewnym momencie na siebie najechały. Na miejscu są policjanci oraz załogi pogotowia - mówił podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Początkowo Tramwaje Warszawskie podały, że poszkodowanych zostało 12 osób. Policja przekazała chwilę przed godziną 9, że w karetkach pogotowia badanych jest 15 osób.

Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: Kontakt24

Zbadali 23 osoby

Rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Artur Laudy przekazał w rozmowie z TVN24, że służby mają do czynienia z wypadkiem masowym. Zarówno autobusem linii 160, jak i tramwajem numer 4 podróżowali pasażerowie. - Na tę chwilę przebadane zostały 23 osoby, z czego sześć nie potrzebuje pomocy medycznej. Pozostałe 17 osób trafi do szpitali - powiedział.

Jak doprecyzował, obrażenia jednej osoby zostały zakwalifikowane do kategorii żółtej (wymaga pilnej pomocy, ale stan jest stabilny) i została ona już przewieziona do placówki medycznej. Natomiast 16 osób to pacjenci z tak zwanej kategorii zielonej, czyli z lekkimi obrażeniami.

Działaniami na miejscu kierował komendant miejski stołecznej straży pożarnej. Obecna była także Grupa Operacyjna z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej PSPW akcji ratunkowej brało udział 14 zastępów.

Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24 Zderzenie tramwajów i autobusu w alei "Solidarności" Źródło: TVN24

Najechanie pojazdów

Podkomisarz Jacek Wiśniewski z KSP mówił w rozmowie z reporterką TVN24 o okolicznościach zderzenia. - Mamy do czynienia z najechaniem. Tramwaj - przejazd techniczny - zatrzymał się z uwagi na korek. Zaraz za nim zatrzymał się autobus linii 160, na który najechał tramwaj linii numer 4. To najechanie spowodowało, że osoby znajdujące się w tramwaju i autobusie odniosły obrażenia. To głównie urazy głowy, urazy odcinka szyjnego - wyjaśnił.

Zastrzegł jednocześnie, że za wcześnie jest na wskazanie dokładnej przyczyny tego zdarzenia.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich przekazał natomiast, że we wszystkich składach znajduje się monitoring i jego nagrania zostaną zabezpieczone na potrzeby wyjaśniania okoliczności wypadku.

Jak zapowiada podkom. Wiśniewski, utrudnienia w miejscu zdarzenia potrwają co najmniej do godziny 11. Konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu, który pomoże w usunięciu rozbitych pojazdów.

Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Akcja służb po wypadku w alei "Solidarności" Źródło: KM PSP m.st. Warszawy

Tramwaje na objazdach

Tramwaje linii 13, 20, 23 i 26, kursujące w kierunku Woli, Bielan i Bemowa zostały skierowane na trasę objazdową najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami. Dodatkowo uruchomiono linię autobusową "ZA TRAMWAJ". Kursuje ona na trasie: Dw. Wileński 03 – Most Śląsko-Dąbrowski – Al. Solidarności – Stare Miasto 02 – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Marszałkowska – Pl. Bankowy 02.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich przekazał na antenie TVN24, że składy omijają most Śląsko-Dąbrowski i są kierowane na sąsiednie przeprawy.

Utrudnienia dotyczą także kierowców. Policja ostrzega, że aleja "Solidarności" jest zablokowana w miejscu wypadku.

