Wypadek na przystanku Warszawa Śródmieście. Utrudnienia na linii średnicowej

Wypadek na stacji Warszawa Śródmieście (zdj. ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Szybka Kolej Miejska przekazała w mediach społecznościowych, że doszło do wypadku z udziałem człowieka na przystanku Warszawa Śródmieście. W związku czym na linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.

Opóźnienia w kursowaniu pociągów

"W związku z tym, od godz. 16:20 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S1 i S2 w kierunku ZACHODNIM będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. Możliwe są opóźnienia powyżej 30 minut. Ponadto, pociąg SKM: - linii S1 nr 99350/1 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 17:02) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji, - linii S1 nr 99258/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 18:59) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 10852/3 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 17:12) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji, - linii S2 nr 97254!5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 18:25) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji" - przekazał przewoźnik.

Przywrócono ruch po obu torach

W późniejszym komunikacie SKM poinformowała: "Około godz. 18:10 przywrócono ruch po obydwu torach na podmiejskiej linii średnicowej. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach. Z powodu wtórnych utrudnień w ruchu, pociąg SKM linii S1: - nr 99352/3 stacji Otwock (odjazd o godz. 17:29) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji, - nr 99260/1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 19:29) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji".