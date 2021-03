Kontrole taksówek i przewozu osób. Ratusz: 78 nieprawidłowości

Brak licencji lub uprawnień do prowadzenia auta, legitymowanie się fałszywym prawem jazdy oraz nieposiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych - to najpoważniejsze naruszenia, których dopatrzyli się urzędnicy w trakcie kontroli taksówek i przewozu osób w Warszawie.

Jak informuje rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, od października 2020 roku do 28 lutego do organów ścigania zgłoszono 54 fałszywe orzeczenia lekarskie i psychologiczne oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przy ubieganiu się o licencje na przewóz osób. - W tym okresie na terenie stołecznego urzędu przy Kruczkowskiego policjanci wielokrotnie zatrzymywali osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Próby posługiwania się takimi dokumentami stwierdzano podczas obsługi bezpośredniej przedsiębiorców, ubiegających się o uprawnienia transportowe w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i taksówką - podaje Gałecka.

78 kontroli zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości

Jest to możliwe dzięki współpracy prezydenta stolicy ze służbami kontrolnymi - policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Urzędem Kontroli Skarbowej. - Efektem tej współpracy było przeprowadzenie w tym roku łącznie 160 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 78 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości - informuje rzeczniczka.

Jak podaje najpoważniejsze naruszenia to: 45 kierowców wykonywało prace związane z transportem drogowym osób bez licencji, siedmiu kierowców pojazdem niezgłoszonym do licencji, dwóch legitymowało się fałszywym prawem jazdy, pięciu nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami, jeden był pod wpływem środków odurzających, a 36 kierowców prowadziło pojazd bez aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.