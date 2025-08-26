Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Wisła z rekordowo niskim stanem. A będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?

Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Niski poziom wody w Wiśle
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wisła w Warszawie notuje rekordowo niskie stany, a prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Po południu IMGW poinformowało, że na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą stan wyniósł 8 cm. Przedstawicielka miejskich wodociągów zapewnia, że wody w kranach nie zabraknie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotował we wtorek najniższy w historii pomiarów stan wody w Wiśle na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary. Wyniósł on osiem centymetrów. Prognozy wskazują, że wkrótce poziom wody może jeszcze się obniżyć. W czwartek i piątek ma być tylko siedem centymetrów.

Co to oznacza dla warszawiaków? Czy w związku z niskim stanem Wisły mogą nastąpić przerwy w dostawie wody?

Prognoza poziomu wody w Wiśle w Warszawie
Prognoza poziomu wody w Wiśle w Warszawie
Źródło: IMGW

Dwa źródła wody dla Warszawy

Woda w kranach warszawiaków w 70 procentach pochodzi z Wisły. Nie jest jednak pobierana bezpośrednio z koryta rzeki. Wszystko odbywa się pod dnem, za sprawą Grubej Kaśki - jednej z największych studni infiltracyjnych w Europie. Jest to możliwe dzięki 15 drenom, czyli perforowanym rurom, ułożonym promieniście na głębokości około siedmiu metrów. Później woda, przefiltrowana przez wiślany piasek, trafia do wnętrza studni, skąd - za pomocą pomp - tłoczona jest do kolejnych etapów uzdatniania w stacjach "Filtry" i "Praga".

Warszawskie wodociągi są też częściowo zasilane przez wodę z Jeziora Zegrzyńskiego, która pobierana jest przez Zakład Północny w Wieliszewie.

- To nas ubezpiecza w taki sposób, że w przypadku ewentualnych niedoborów wody z jednego źródła, dzięki odpowiedniej - pierścieniowej - budowie sieci wodociągowej, możliwe jest jego uzupełnienie wodą z drugiego, alternatywnego źródła - tłumaczy Jolanta Maliszewska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. - Uspokajamy warszawiaków - wody w kranie nie zabraknie - zapewnia.

"Chude Wojtki" pracują non stop

Przedstawicielka miejskich wodociągowców podkreśliła, że w sytuacji obniżonego poziomu wody ważne jest zapewnienie oczekiwanej wydajności ujęć wody.

- Aby to się działo, musimy zadbać o stan wiślanego dna, by woda mogła bez przeszkód przenikać do ułożonych pod dnem Wisły drenów. W tym celu praca naszych spulchniaczy hydraulicznych, czyli Chudych Wojtków, przebiega obecnie praktycznie non stop. Ponadto, dla zwiększenia wydajności systemu poboru wody Wodociągi Warszawskie realizują projekt budowy dodatkowego ujęcia wody - wskazała Maliszewska.

Zapewniła, że powtarzające się zjawisko suszy i towarzyszący jej obniżony poziom wody wiślanej jest uwzględniony w strategicznych dokumentach spółki.

Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Ekspert: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
Wawer
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Po rzece zostało tylko błoto
Wilanów
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

