Drzewa i beton na placu Centralnym? Korzenie ochroni skomplikowana technologia

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz wybrał się w środę w okolice Pałacu Kultury i Nauki, by ocenić postęp prac przy przebudowie placu Centralnego. To teren, który przez lata straszył setkami metrów kwadratowych betonu i parkującymi samochodami. Brakowało tu miejsc wypoczynku i zieleni. Przebudowa miała to zmienić.

"Dominuje beton"

- Na placu pojawiła się zieleń, chociaż nadal w tej przestrzeni dominuje beton i kamienne podłoże. Miejsca, w których zaplanowano nasadzenia podzielono na cztery parcele z trawnikiem i drzewami - opisał nasz reporter. Jak dodał, na miejscu widać trwające jeszcze prace brukarskie. Zwrócił też uwagę na niepokojącą rzecz - drzewa posadzone w ozdobnych donicach. Inne wyglądają z kolei jakby zostały "posadzone" w betonie.

Zapytaliśmy o to w Zarządzie Dróg Miejskich. - Trudno nam dyskutować z wrażeniem, natomiast dokładnie takie same głosy słyszeliśmy po otwarciu placu Pięciu Rogów. Potem się okazało, że to przestrzeń, której potrzebują mieszkańcy, mówiąc kolokwialnie, została momentalnie przez nich "kupiona". Dodatkowo, przez te kilka lat, drzewa się rozwinęły i na wiosnę robią ogromne wrażenie - ocenia rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.

Jak przypomniał, na placu posadzone zostały łącznie 102 drzewa, prawie 600 krzewów i około 81 tysięcy roślin cebulkowych. Są też trawniki o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych.

Zapytaliśmy o drzewa w donicach, które pojawiły się w pobliżu placu. Okazuje się jednak, że nie mają one nic wspólnego z tą inwestycją. - Drzewa w donicach są poza zakresem naszej inwestycji i zostały ustawione przez PKiN - wyjaśnił Dziubiński.

Ochronią korzenie drzew przed uciskiem

Co jednak z drzewami posadzonymi w betonie? Zapytaliśmy, czy będą one mogły prawidłowo rozwijać się w takich warunkach. - Na placu Centralnym zamontowaliśmy specjalne cele antykompresyjne, które mają na celu ochronę korzeni drzew przed uciskiem. Cele antykompresyjne to specjalne struktury, które tworzą podziemny "ruszt". Dzięki nim, płyty chodnikowe i inne utwardzone powierzchnie nie wywierają nacisku na korzenie drzew, co sprzyja ich swobodnemu rozwojowi - zapewnia nas rzecznik.

Jak dodaje, na system antykompresyjny składa się wiele elementów, które współgrając, umożliwiają drzewom harmonijny wzrost. - Oprócz membrany zapobiegającej kompresji są to między innymi: moduł kierunkujący korzenie, elementy stabilizujące drzewo, system napowietrzający. Jedną z największych zalet zastosowania cel antykompresyjnych jest możliwość wypełnienia ich komórek specjalnym substratem dostosowanym do rodzaju sadzonego drzewa. Substrat zapewnia niezbędne drzewu składniki odżywcze - tłumaczy dalej.

Pozytywny rezultat zastosowania takiego rozwiązania można już zaobserwować placu Pięciu Rogów, gdzie posadzone przez drogowców klony polne w ciągu zaledwie dwóch lat rozrosły się w zdrowe i piękne drzewa.

Kiedy koniec prac

Co z terminem oddania placu? - Nie znamy jeszcze konkretnej daty. Z całą pewnością jest jednak bliżej, niż dalej. Wiele zależy od tego, jak sprawnie przebiegną m.in. procedury odbiorowe. Jeżeli chodzi o to, co zostało do wykonania - jesteśmy tak naprawdę na ostatniej prostej. Wykonawca wywozi już sprzęt i niepotrzebne materiały oraz prowadzi ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe - podsumował Maciej Dzubiński.

"Plac Centralny" to nieformalna nazwa środkowej części placu Defilad, w osi ulicy Złotej. Drogowcy zapowiadali wcześniej, że ma być na nim mniej betonu i asfaltu. Zastąpi je ponad 100 nowych drzew, pojawią się także trawniki i sadzawka. Nieregularny układ chodników odwzoruje siatkę dawnych ulic i zarys budynków.

Przebudowa ruszyła w czerwcu 2023 roku. Wraz z postępem prac w środkowej części placu Defilad spod ziemi zaczęły się wyłaniać spore fragmenty przedwojennego miasta. W tym miejscu śródmieście Warszawy było gęsto zabudowane. Na przełomie XIX i XX wieku teren ten wypełniały wysokie secesyjne kamienice. Znajdowało się tam około 180 budynków mieszkalnych. Po wojnie stojące na tym terenie kamienice i ich resztki zburzono, a cały teren zasypano gruzem.

