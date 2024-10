Pluton skrzynek zameldował się koło "bunkra"

Nowe obiekty powstawały w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa i jej odnogi na Sielce. Dlatego pytania o estetykę tego miejsca kierujemy do rzecznika Tramwajów Warszawskich, czyli inwestora.

Podstacja trakcyjna - duża, choć częściowo pod ziemią

Witold Urbanowicz wyjaśnia, że budynek to podstacja trakcyjna, "niezbędny element zasilania nowej trasy tramwajowej". Przekonuje, że ten obiekt i tak jest mniejszy niż typowe budynki podstacji.

- Gabaryty budynku zmniejszyliśmy dzięki umieszczeniu znacznej części wyposażenia pod ziemią, a elewację - pod względem materiałów wykończeniowych i zastosowanych kolorów - dostosowaliśmy do fasady hotelu. Dodatkowo pojawią się trejaże z roślinnością pnącą, które będą maskować obiekt - przekonuje Urbanowicz. I tłumaczy, dlaczego skrzynek nie można było "upchnąć" w budynku. - Podstacja jest obiektem zamkniętym, do którego dostęp powinien być maksymalnie ograniczony. Regulują to przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - wyjaśnia.