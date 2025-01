Posłuchaj Wstrzymaj Prezydent Warszawy o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu Źródło: TVN24

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był pytany o to czy kampania wyborcza ma wpływ na to, że projekt zakazu sprzedaży alkoholu w stolicy nie jest jeszcze procedowany. - Projekt jest, będziemy o tym rozmawiać, ale na spokojnie. Przez wiele lat, tego typu ograniczeń nie było. Przygotowujemy się do tego, żeby również taki scenariusz wziąć pod uwagę. Nie będziemy tego robili na łapu-capu, pod czyjąkolwiek presją - zapowiedział.

Stołeczni radni klubu Lewica - Miasto Jest Nasze upominali się w czwartek o wprowadzenie uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu na terenie Warszawy. Radny Jan Mencwel zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by "jak najszybciej wprowadzić pod obrady swój projekt uchwały, który obiecał mieszkańcom (...) w grudniu 2024 roku".

- Niestety, do dzisiaj ten projekt pod obrady Rady Warszawy nie trafił - zauważył. Jak dodał, radni i radne z jego klubu "są rozczarowani" i "nie wiedzą, skąd wynika to opóźnienie". - (Jeśli - red.) bezpieczeństwo jest naprawdę priorytetem dla Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej wtedy to ograniczenie trzeba wprowadzić jak najszybciej - dodał Jan Mencwel.

Rafał Trzaskowski o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany podczas sobotniej konferencji prasowej o to, czy kampania wyborcza ma wpływ na to, że projekt nie jest jeszcze procedowany. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w miejscowości Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim.

- Przypominam państwu, że ja nigdy nie byłem zwolennikiem wprowadzania tego typu ograniczeń. Nie lubię takich ograniczeń. Powiedziałem jasno, że wsłucham się w głos mieszkańców i przeprowadzimy konsultacje. Przeprowadziliśmy je. Mówiłem od samego początku, że nie będę się spieszył i robił tego pod niczyje dyktando, tylko będę to robił spokojnie i przygotuję projekt - zaznaczył Trzaskowski.

Jego zdaniem, warszawscy radni również mają "bardzo podzielone stanowisko" w tej sprawie.

- Przypominam również, że mamy bardzo różne regulacje w gminach na około Warszawy. Rozumiem, że być może to niektórych kompletnie nie interesuje, że ten problem mógłby się wynieść na granice Warszawy, a mnie to interesuje - podkreślił Trzaskowski.

- Projekt jest, będziemy o tym rozmawiać, ale na spokojnie. Przez wiele lat, tego typu ograniczeń nie było. Przygotowujemy się do tego, żeby również taki scenariusz wziąć pod uwagę. Nie będziemy tego robili na łapu-capu pod czyjąkolwiek presją - zapowiedział prezydent Warszawy.

Wyniki konsultacji społecznych były jednoznaczne

Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 6 maja do 30 czerwca ubiegłego roku. Wyniki pokazały, że większość mieszkanek i mieszkańców Warszawy popiera wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Osoby biorące udział w ankiecie odpowiadały następująco: 80,78 proc. - jestem za; 18,24 proc. - jestem przeciw; 0,98 proc. - trudno powiedzieć. Spośród osób popierających ograniczenie 96,9 proc. chce, aby obowiązywało ono na terenie całej Warszawy.

Wyniki były jednoznaczne, dlatego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił w sierpniu przygotowanie projektu uchwały ograniczającej nocną sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta w godzinach 23-6. Początkowo miała to być 22, ale - jak tłumaczył ratusz - większość osiedlowych sklepów jest czynna do 23. Zmiany wprowadzono, by nie utrudniać w ten sposób pracy sklepikarzom w ciągu ostatniej godziny pracy i by nie byli zmuszeni np. zakrywać półek z alkoholem.

Ostateczne decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach Rady Warszawy. "Termin, w jakim uchwała wejdzie pod obrady Rady Warszawy zależy od decyzji prezydium Rady, a nie prezydenta. Prezydent, zgodnie z zapowiedziami i raportem z konsultacji społecznych, przekazał do Biura Rady jeszcze w ubiegłym roku opracowany w urzędzie miasta projekt uchwały o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Projekt zakładał wprowadzenie ograniczenia w godzinach 23.00-6.00 na terenie całego miasta" - przekazała nam Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza.